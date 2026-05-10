Trotz bärenstarker Drittliga-Saison: Dynamo muss Leihgabe Meißner endgültig ziehen lassen

Dresden - Mit 13 Treffern, zehn Vorlagen und bärenstarken Leistungen hat Leihspieler Robin Meißner (26) den VfL Osnabrück zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geschossen, zu Dynamo Dresden wird der Stürmer trotzdem nicht zurückkehren. Durch den sportlichen Erfolg greift die Kaufpflicht der Niedersachsen, wie die Schwarz-Gelben am heutigen Samstag während der Partie bei Eintracht Braunschweig bestätigten.

Robin Meißner (26, r.) wird sich das Dynamo-Trikot künftig nicht erneut überstreifen. Er bleibt nach dem Aufstieg beim VfL Osnabrück. © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wir haben Robin über die gesamte Saison beobachtet und seine sportliche Entwicklung in Osnabrück verfolgt. In diesem Fall war es sowohl für Robin als auch den VfL ein absoluter Gewinn, der mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gipfelt – dazu möchten wir unsere herzlichen Glückwünsche aussprechen", erklärte Sören Gonther (39) in der Mitteilung der Dresdner.

"Für die Zukunft wünschen wir 'Meiße' sportlich und privat alles erdenklich Gute und bedanken uns ausdrücklich für seinen Einsatz für Schwarz-Gelb, wo er ebenfalls einen wichtigen Anteil an der Rückkehr in die 2. Liga hatte", so der 39-Jährige weiter.

Bereits im Februar erklärte Osnabrück-Boss Joe Enochs (54) gegenüber TAG24, dass im Falle eines Aufstiegs eine Kaufpflicht im Leihvertrag verankert sei und die Lila-Weißen auch die Kaufoption gezogen hätten.

Der gebürtige Hamburger war im Sommer 2023 nach einer überzeugenden Leihsaison bei Viktoria Köln in der 3. Liga vom HSV in die sächsische Landeshauptstadt gewechselt, konnte sich fortan trotz guter Ansätze und 15 Toren in 69 Einsätzen aber nicht vollends als Stammkraft etablieren.

Dennoch verlängerte die SGD den Vertrag des Angreifers erst im Februar 2025. "Bewusst", wie es der damalige Sport-Geschäftsführer Thiomas Brendel (49) seinerzeit formulierte.