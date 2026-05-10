Trotz bärenstarker Drittliga-Saison: Dynamo muss Leihgabe Meißner endgültig ziehen lassen

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Nach dem Aufstieg des VfL Osnabrück greift die Kaufpflicht für Robin Meißner. Damit verlässt der Stürmer Dynamo Dresden endgültig.

Von Florian Mentele

Dresden - Mit 13 Treffern, zehn Vorlagen und bärenstarken Leistungen hat Leihspieler Robin Meißner (26) den VfL Osnabrück zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geschossen, zu Dynamo Dresden wird der Stürmer trotzdem nicht zurückkehren. Durch den sportlichen Erfolg greift die Kaufpflicht der Niedersachsen, wie die Schwarz-Gelben am heutigen Samstag während der Partie bei Eintracht Braunschweig bestätigten.

Robin Meißner (26, r.) wird sich das Dynamo-Trikot künftig nicht erneut überstreifen. Er bleibt nach dem Aufstieg beim VfL Osnabrück.
Robin Meißner (26, r.) wird sich das Dynamo-Trikot künftig nicht erneut überstreifen. Er bleibt nach dem Aufstieg beim VfL Osnabrück.  © PICTURE POINT / S. Sonntag

"Wir haben Robin über die gesamte Saison beobachtet und seine sportliche Entwicklung in Osnabrück verfolgt. In diesem Fall war es sowohl für Robin als auch den VfL ein absoluter Gewinn, der mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gipfelt – dazu möchten wir unsere herzlichen Glückwünsche aussprechen", erklärte Sören Gonther (39) in der Mitteilung der Dresdner.

"Für die Zukunft wünschen wir 'Meiße' sportlich und privat alles erdenklich Gute und bedanken uns ausdrücklich für seinen Einsatz für Schwarz-Gelb, wo er ebenfalls einen wichtigen Anteil an der Rückkehr in die 2. Liga hatte", so der 39-Jährige weiter.

Bereits im Februar erklärte Osnabrück-Boss Joe Enochs (54) gegenüber TAG24, dass im Falle eines Aufstiegs eine Kaufpflicht im Leihvertrag verankert sei und die Lila-Weißen auch die Kaufoption gezogen hätten.

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Der gebürtige Hamburger war im Sommer 2023 nach einer überzeugenden Leihsaison bei Viktoria Köln in der 3. Liga vom HSV in die sächsische Landeshauptstadt gewechselt, konnte sich fortan trotz guter Ansätze und 15 Toren in 69 Einsätzen aber nicht vollends als Stammkraft etablieren.

Dennoch verlängerte die SGD den Vertrag des Angreifers erst im Februar 2025. "Bewusst", wie es der damalige Sport-Geschäftsführer Thiomas Brendel (49) seinerzeit formulierte.

Robin Meißner wird für den VfL Osnabrück offenbar zum Schnäppchen

Hier ist er noch gegen seinen neuen festen Klub am Ball: Robin Meißner (26, M.) im November 2024 beim Drittliga-Duell zwischen der SGD und dem VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. (Archivfoto)
Hier ist er noch gegen seinen neuen festen Klub am Ball: Robin Meißner (26, M.) im November 2024 beim Drittliga-Duell zwischen der SGD und dem VfL Osnabrück an der Bremer Brücke. (Archivfoto)  © Picture Point / Gabor Krieg

In Osnabrück sollte Meißner Spielpraxis sammeln - das tat er auch eindrucksvoll. Die Schwarz-Gelben haben davon bis auf etwas Schmerzensgeld aber wenig.

Wie die "NOZ" berichtet, wird der 26-Jährige für den VfL nämlich sogar zum Schnäppchen. Die Kaufoption soll demnach bei 150.000 Euro gelegen haben, durch den Aufstiegsfall und die damit verbundene Kaufpflicht erhöhe sich die Summe immerhin auf 200.000 Euro.

Aufgrund der gezeigten Leistungen des Offensivspielers wäre in freien Verhandlungen aber vermutlich mehr drin gewesen.

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Das Branchenportal transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert aktuell auf 550.000 Euro.

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Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag

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