Trotz bärenstarker Drittliga-Saison: Dynamo muss Leihgabe Meißner endgültig ziehen lassen
Dresden - Mit 13 Treffern, zehn Vorlagen und bärenstarken Leistungen hat Leihspieler Robin Meißner (26) den VfL Osnabrück zum Aufstieg in die 2. Bundesliga geschossen, zu Dynamo Dresden wird der Stürmer trotzdem nicht zurückkehren. Durch den sportlichen Erfolg greift die Kaufpflicht der Niedersachsen, wie die Schwarz-Gelben am heutigen Samstag während der Partie bei Eintracht Braunschweig bestätigten.
"Wir haben Robin über die gesamte Saison beobachtet und seine sportliche Entwicklung in Osnabrück verfolgt. In diesem Fall war es sowohl für Robin als auch den VfL ein absoluter Gewinn, der mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga gipfelt – dazu möchten wir unsere herzlichen Glückwünsche aussprechen", erklärte Sören Gonther (39) in der Mitteilung der Dresdner.
"Für die Zukunft wünschen wir 'Meiße' sportlich und privat alles erdenklich Gute und bedanken uns ausdrücklich für seinen Einsatz für Schwarz-Gelb, wo er ebenfalls einen wichtigen Anteil an der Rückkehr in die 2. Liga hatte", so der 39-Jährige weiter.
Bereits im Februar erklärte Osnabrück-Boss Joe Enochs (54) gegenüber TAG24, dass im Falle eines Aufstiegs eine Kaufpflicht im Leihvertrag verankert sei und die Lila-Weißen auch die Kaufoption gezogen hätten.
Der gebürtige Hamburger war im Sommer 2023 nach einer überzeugenden Leihsaison bei Viktoria Köln in der 3. Liga vom HSV in die sächsische Landeshauptstadt gewechselt, konnte sich fortan trotz guter Ansätze und 15 Toren in 69 Einsätzen aber nicht vollends als Stammkraft etablieren.
Dennoch verlängerte die SGD den Vertrag des Angreifers erst im Februar 2025. "Bewusst", wie es der damalige Sport-Geschäftsführer Thiomas Brendel (49) seinerzeit formulierte.
Robin Meißner wird für den VfL Osnabrück offenbar zum Schnäppchen
In Osnabrück sollte Meißner Spielpraxis sammeln - das tat er auch eindrucksvoll. Die Schwarz-Gelben haben davon bis auf etwas Schmerzensgeld aber wenig.
Wie die "NOZ" berichtet, wird der 26-Jährige für den VfL nämlich sogar zum Schnäppchen. Die Kaufoption soll demnach bei 150.000 Euro gelegen haben, durch den Aufstiegsfall und die damit verbundene Kaufpflicht erhöhe sich die Summe immerhin auf 200.000 Euro.
Aufgrund der gezeigten Leistungen des Offensivspielers wäre in freien Verhandlungen aber vermutlich mehr drin gewesen.
Das Branchenportal transfermarkt.de beziffert seinen Marktwert aktuell auf 550.000 Euro.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Titelfoto: PICTURE POINT / S. Sonntag