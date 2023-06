Vor Saisonfinale: HC Elbflorenz verabschiedet sich von vier Spielern!

Dresden - Das letzte Saisonspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten steht zwar noch an, doch der HC Elbflorenz greift trotzdem schon auf die neue Spielzeit vor und hat am Dienstag gleich vier Akteure verabschiedet.

Arseniy Buschmann (30) hängt die Handballschuhe an den Nagel. © Lutz Hentschel

Arseniy Buschmann (30), Leon Wellner (24) und Leihspieler Hendrik Hanemann (22) werden den HCE nach der finalen Partie gegen den diesjährigen Zweitligameister am Mittwochabend (19 Uhr) verlassen, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Außerdem tritt Marek Vančo (33) als aktiver Profi der ersten Mannschaft zurück, er bleibt den Dresdnern allerdings als Jugendtrainer sowie "Stand-by"-Spieler erhalten.

"Zum Saisonende gibt es im Profisport immer Veränderungen im Kader, so auch bei uns. Mit unserem zukünftigen Cheftrainer André Haber haben wir uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, allerdings ist es auch in Anbetracht der jüngsten Ergebnisse an der Zeit, einen Umbruch zu vollziehen", erklärte Rico Göde (41) im offiziellen Statement.

Und der Noch-Coach und Sportliche Leiter fügte an: "Aus diesem Grund verabschieden wir heute auch Spieler, die das HCE-Trikot schon eine sehr lange Zeit getragen und den HC Elbflorenz in den letzten Jahren mitgeprägt haben. Neben Arseniy Buschmann gilt das auch für Marek Vančo - beide haben in Dresden ihre Fußstapfen hinterlassen."

Buschmann war ganze sieben Jahre bei den Tigern und wechselte 2016 vom SV Anhalt Bernburg an die Elbe. Auch er wird seine Karriere nach dem Saisonabschluss beenden.