 282.592

Olympia 2026 im Ticker: Dank Lochner und Friedrich - Gold und Silber zum Abschluss der Spiele!

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Laura Nolte und Deborah Levi haben Gold im Zweierbob gewonnen, Lisa Buckwitz und Neele Schuten schnappen sich Silber.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Niklas Perband, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina gehen heute zu Ende!

Die deutschen Frauen-Duos haben am Samstag im Zweierbob mit Gold und Silber die nächsten Medaillen für Team D im Eiskanal eingesackt. Am finalen Tag der Spiele ziehen die Männer im Vierer zum krönenden Abschluss nach.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

22. Februar, 13 Uhr: Dank Lochner und Friedrich! Noch einmal Gold und Silber für Deutschland

Friedrich mit einem starken Lauf, doch der Vorsprung von Lochner war schon zu groß. In seinem letzten Rennen sichert dieser sich auch im Viererbob Gold! Friedrich darf sich erneut über Silber freuen.

Am Ende trennen die beiden Deutschen 0,57 Sekunden. Ammour landet hinter Vogt auf dem undankbaren vierten Platz.

22. Februar, 12.55 Uhr: Adam Ammour verpasst wohl Bronze

Der Schweizer Michael Vogt, Vierter nach drei Läufen, greift mit einem starken Run Adam Ammour an. Der Deutsche leistet sich kleine Fehler, liegt am Ende vier Hundertstel hinter Vogt - und wird eine Medaille wohl verpassen.

Oben stehen nur noch die deutschen Gold- und Silbermedaillen-Gewinner aus dem Zweierbob, Johannes Lochner und Francesco Friedrich.

Adam Ammour und seine Anschieber.
Adam Ammour und seine Anschieber.  © /dpa/AP | Alessandra Tarantino

22. Februar, 12.32 Uhr: Viererbob-Finale läuft

Nach sieben Startern im vierten und letzten Lauf führt Dave Wesselink aus den Niederlanden bei einer der letzten Medaillenentscheidungen dieser Olympischen Spiele.

Doch es kommen noch 13 Nationen - ganz am Ende die drei deutschen Viererbobs.

22. Februar, 12.25 Uhr: Schwedin dominiert über 50 Kilometer

Ebba Andersson aus Schweden hat sich nach 2:16 Stunden den Olympiasieg im Langlauf Massenstart der Frauen gesichert.

Zweite über die 50 Kilometer Distanz wird die Norwegerin Heidi Weng mit über zwei Minuten Rückstand. Danach klafft eine noch größere Lücke.

Mit mehr als 6,5 Minuten Rückstand auf Andersson landete Nadja Kaelin aus der Schweiz auf dem dritten Platz. Sie setzte sich erst kurz vor dem Ziel gegen ihre Widersacherinnen durch.

Die einzige deutsche Starterin Katharina Hennig Dotzler wird gute Neunte.

Ebba Andersson siegte über 50 Kilometer.
Ebba Andersson siegte über 50 Kilometer.  © picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Evgeniy Maloletka

22. Februar, 12.14 Uhr: Chinesinnen gewinnen in der Halfpipe

Beim Freeski Halfpipe-Wettbewerb der Frauen setzen sich zwei Chinesinnen durch.

Freestyle-Superstar Eileen Ailing siegt vor Fanghui Li. Dritte wird die Britin Zoe Atkin.

22. Februar, 12 Uhr: Ein letztes großes deutsches Hurra?

Ohne den Eiskanal sehe die Olympia-Bilanz von Team D noch viel schlimmer aus. 12.15 Uhr startet der vierte und letzte Lauf im Viererbob.

Bislang liegen Johannes Lochner, Francesco Friedrich und Adam Ammour auf Kurs Gold, Silber und Bronze!

22. Februar, 11.42 Uhr: Wechselfehler! Skier von Henning Dotzler plötzlich weg

Die unter neutraler Flagge startende Russin Darija Neprjajeva hat bei einem Wechsel in dem 50-Kilmeter-Rennen versehentlich die Ski der deutschen Langläuferin Katharina Hennig Dotzler genommen!

Neprjajeva nutzte die falsche Wechselbox und griff zum deutschen Material. Eilig bemühten sich die Skitechniker um Ersatz für Henning Dotzler.

22. Februar, 11.34 Uhr: Deutschland keine Biathlon-Nation mehr?

Zwei bittere Fakten bleiben nach dem Abschluss der olympischen Biathlonwettbewerbe in Antholz: Für die deutschen Biathleten sind es mit Blick auf den Medaillenspiegel die schlechtesten Winterspiele seit Jahrzehnten.

Und: Mit Franziska Preuß hat die letzte deutsche Dominatorin aus den Zeiten goldener Generationen am Samstag ihre Karriere beendet.

Mehr dazu lässt Ihr in unserem Text "Schlechteste Olympische Spiele der Geschichte: Quo vadis, deutscher Biathlon?"

Wie geht es mit dem deutschen Biathlon weiter?
Wie geht es mit dem deutschen Biathlon weiter?  © Montage: dpa | Hendrik Schmidt

22. Februar, 11.18 Uhr: Curling-Finale der Frauen

Im Curling-Finale der Frauen stehen sich indes die Schweiz und Schweden seit wenigen Minuten gegenüber.

Kanada sicherte sich am Samstag gegen die USA die Bronzemedaille.

22. Februar, 11.05 Uhr: Katharina Henning Dotzler hält Platz 9

Nach 25 von 50 Kilometern liegt Henning Dotzler nach wie vor auf Rang 9 (+2,43 Minuten) beim Langlauf-Massenstart der Frauen.

Es führt weiter Ebba Andersson aus Schweden.

Titelfoto: dpa/AP | Alessandra Tarantino

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: