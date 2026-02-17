Olympia 2026 im Ticker: Lochner überragend zu Gold - Drei Deutsche auf dem Treppchen!

Fortsetzung des Artikels laden

15. Februar, 15.03 Uhr: Snowboard-Gold für Großbritannien

Die beiden Briten Huw Nightingale und Charlotte Bankes fahren in einem spannenden Mixed-Team-Finale beim Snowboard-Cross zur Goldmedaille vor Italien und Frankreich. Für das deutsche Duo Leon Ulbricht und Jana Fischer war bereits im Halbfinale Schluss, im kleinen Finale reichte es dann noch zum siebten Platz. Die schwarz-rot-goldenen Snowboarder warten damit bei Olympia weiterhin auf eine Medaille.

Charlotte Bankes (r.) fuhr den Goldsieg für Großbritannien im großen Mixed-Team-Finale ein. © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

15. Februar, 14.32 Uhr: Keine deutsche Überraschung im Riesenslalom

Ist das bitter! Lena Dürr hat im zweiten Durchgang ordentlich Federn gelassen und ist auf den neunten Platz abgerutscht. Deutlich besser hat es Federica Brignone gemacht: Die Italienerin fährt ihren Vorsprung souverän ins Ziel und schnappt sich ihre zweite Goldmedaille. Silber teilen sich Sara Hector aus Schweden und die Norwegerin Thea Louise Stjernesund mit derselben Zeit, Bronze geht an die Italienerin Lara Della Mea. Emma Aicher wird am Ende 19.

Schade! Lena Dürr hat den Sprung aufs Podest verpasst. © Tiziana FABI / AFP

15. Februar, 13.52 Uhr: Keine deutsche Doppel-Überraschung im Riesenslalom

Abfahrt-Silber-Gewinnerin Emma Aicher hat den zweiten Durchgang im Riesenslalom hinter sich, landet vorerst auf Platz drei, dürfte damit aber keine Medaillenchance haben. Die schwarz-rot-goldenen Blicke sind jetzt voll und ganz auf Lena Dürr gerichtet.

15. Februar, 13.50 Uhr: Deutsche Biathlon-Staffel von 2014 bekommt nachträglich Gold

Besser spät als nie! Zwölf Jahre nach den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi erhalten die deutschen Biathleten Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp endlich ihre Goldmedaille! Bei einer feierlichen Zeremonie in der ausverkauften Arena von Antholz erhielt das Quartett das Edelmetall vom deutschen IOC-Mitglied Michael Mronz. Der Sieg wurde Deutschland nachträglich zugesprochen, da Russland wegen Dopings disqualifiziert wurde. Allerdings zog sich der Prozess über Jahre hin.

Die deutsche Biathlon-Staffel von 2014 hat nachträglich die Goldmedaille überreicht bekommen. © Hendrik Schmidt/dpa

15. Februar, 13.33 Uhr: Gelingt Lena Dürr die Sensation?

Vor wenigen Minuten ist der zweite und finale Durchgang im Riesenslalom gestartet. Die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr belegt aktuell den zweiten Platz und hat damit überraschend Medaillenchancen. Kann die 34-Jährige tatsächlich aufs Treppchen springen? Die Daumen sind gedrückt.

15. Februar, 13.30 Uhr: Sturz-Drama im Slopestyle

Das Slopestyle-Finale findet ohne deutsche Beteiligung statt: Noah Vicktor ist in der Qualifikation bei seinem zweiten Run gestürzt und nur auf Platz 23 gelandet. Damit verpasst der 24-jährige Snowboarder aus Bad Reichenhall wie schon im Big-Air-Wettbewerb die Medaillenchance, nur die besten zwölf Athleten ziehen ins Finale ein.

15. Februar, 13.19 Uhr: Johannes Hoesflot Klaebo ist neuer Olympia-Gott!

Norwegen räumt weiter im Medaillenspiegel ab und gewinnt Gold in der Männer-Staffel über 4x7,5 Kilometer im Ski-Langlauf. Silber geht an Frankreich vor Italien auf Platz drei, die deutsche Staffel läuft auf dem achten Platz ins Ziel. Der Triumph ist keine große Überraschung, allerdings ist es die neunte Goldmedaille bei Olympia für Superstar Johannes Hoesflot Klaebo, womit sich der 29-Jährige zum Rekordsieger der Winterspiele krönt - ein historischer Moment! Er überholte am Sonntag gleich zwei norwegische Landsmänner sowie eine Landsfrau mit jeweils acht Goldmedaillen: Die Langläuferin Marit Bjørgen, ihren Kollegen Bjørn Dæhlie und den Biathleten Ole Einar Bjørndalen.

Johannes Hoesflot Klaebo ist neuer Rekordsieger der Olympischen Winterspiele. © JAVIER SORIANO / AFP

15. Februar, 12.10 Uhr: Kanadier schnappt sich Gold auf der Buckelpiste

Beim Ski-Freestyle auf der Parallel-Buckelpiste wurden im kleinen und großen Finale die nächsten Medaillen vergeben: Gold geht an den Kanadier Mikael Kingsbury, der sich gegen Ikuma Horishima aus Japan durchsetzt. Bronze angelt sich der Australier Matt Graham im Duell mit dem Japaner Takuya Shimakawa.

15. Februar, 12.01 Uhr: Deutsches Curling-Team bangt ums Halbfinale

Derweil haben die deutschen Curling-Männer eine 4:9-Pleite gegen Großbritannien kassiert. Der Einzug ins Halbfinale steht damit mächtig auf der Kippe. Es war bereits die dritte Pleite im fünften Spiel, in den verbleibenden der Round-Robin-Phase gegen Peking-Olympiasieger Schweden am Dienstag sowie Tschechien, die Schweiz und China darf sich das Team nun keinen Ausrutscher mehr erlauben.

15. Februar, 11.56 Uhr: Schwede holt Gold in der Verfolgung

Martin Ponsiluoma schnappt sich Gold in der Verfolgung über 12,5 Kilometer! Zweiter wird Skandal-Biathlet Sturla Holm Lægreid, der nach seinem Bronze-Gewinn im Einzel einen Seitensprung gebeichtet hatte. Der dritte Platz gehört dem Franzosen Emilien Jacquelin, der lange Zeit in Führung lag, beim letzten Schießen aber gleich zwei Scheiben stehen ließ und so ausgerechnet noch von Lægreid überholt wurde, mit dem er sich im Vorfeld und im Zuge des Fremdgeh-Skandals ein verbales Wortgefecht geliefert hatte. Bester Deutscher wird Philipp Horn auf Rang elf, Philipp Nawrath landet auf der 25. Justus Strelow kommt als 30. ins Ziel, David Zobel als 34.

Martin Ponsiluoma holt das erste Biathlon-Gold für Schweden. © FRANCK FIFE / AFP

15. Februar, 11.43 Uhr: Lena Dürr überraschend auf Medaillenkurs

Eigentlich gehört der Riesenslalom nicht unbedingt zu den Paradedisziplinen der deutschen Skirennläuferinnen, doch Lena Dürr hat nach dem ersten Durchgang plötzlich die Chance auf Edelmetall! Die 34-jährige Münchnerin liegt vor dem finalen Lauf auf Platz zwei im italienischen Sandwich hinter Super-G-Olympiasiegerin Federica Brignone (+0,34) und mit 0,12 Sekunden Vorsprung vor Sofia Goggia. "Es hat so Spaß gemacht, oh Mann! Da steht man oben und die Sonne scheint, alles ist angerichtet. Dass es dann so gelingt: Das war einfach eine Genussfahrt", sagte die Bayerin im ZDF.

Schnappt sich Lena Dürr eine Medaille im Riesenslalom? © Michael Kappeler/dpa

15. Februar, 11.31 Uhr: Raimund und Wellinger springen im Super Team

Philipp Raimund und Andreas Wellinger vertreten die deutschen Skispringer im Super-Team-Wettbewerb. Gesprungen wird am Montag (19 Uhr und 20.20 Uhr/ZDF, Eurosport) von der Großschanze. Raimund hatte zum Olympia-Auftakt Gold von der Normalschanze gewonnen. Beim Springen von der Großschanze landete er am Samstag auf Rang neun. Wellinger, Olympiasieger von 2018, wurde Fünfzehnter. Das Super Team wird erstmals bei Winterspielen ausgetragen. Statt durch vier Athleten, wie im alten Mannschaftswettbewerb, wird jede Nation nur durch zwei Sportler vertreten.

Philipp Raimund (25, l.) und Andreas Wellinger (30) springen am Montag wieder um eine Medaille für Deutschland. © Daniel Karmann/dpa

15. Februar, 11.22 Uhr: Handgranate nahe Skisprung-Anlage aufgetaucht

Auf einem Parkplatz für die Olympischen Winterspiele in Italien ist eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Sprengkörper wurde in der Nähe des Austragungsorts für die Skisprung-Wettbewerbe in Predazzo gefunden. Die Handgranate sei inzwischen von Experten entschärft worden. Gefahr habe laut Polizei keine bestanden.

Rund um die Skisprung-Anlage von Predazzo herrschte für einen Moment explosive Stimmung. © Daniel Karmann/dpa

15. Februar, 10.34 Uhr: Fabian Gratz nach Riesenslalom-Aus enttäuscht

"Du fokussierst dich so lange und dann ist es so schnell vorbei, das tut extrem weh", sagte der 28-Jährige. Als Zehnter des ersten Durchgangs hatte sich Gratz am Samstag eine gute Ausgangsposition erarbeitet: zum Bronzerang waren es nur 0,71 Sekunden Rückstand. Ein Fahrfehler im zweiten Lauf machte seinen Traum von einer Olympia-Medaille dann aber zunichte. "Vielleicht bin ich es zu direkt angegangen", resümierte er. Ob er auch am Montag beim Slalom (10 Uhr/13.30 Uhr, ZDF und Eurosport) an den Start gehen wird, konnte Gratz noch nicht sagen.

Ein Fahrfehler machte den Traum von einer olympischen Medaille zunichte. Fabian Gratz zeigte sich nach seinem Ausscheiden enttäuscht. © Expa/ Johann Groder/APA/dpa

15. Februar, 10.09 Uhr: Biathletin nach positivem Dopingtest wieder in der Loipe