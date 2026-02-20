 244.545

Olympia 2026 im Ticker: Massenstart wird ihr letzter Auftritt! Preuß beendet Karriere sofort

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Franziska Preuß beendet ihre Karriere nach den Winterspielen sofort und kehrt nicht mehr in den Weltcup zurück.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am 13. Wettkampftag bleibt Deutschland zum ersten Mal ohne Medaille. Damit steht Team D weiterhin bei fünf Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

20. Februar, 17.55 Uhr: Niederländerinnen räumen im Eisschnelllauf weiter ab!

Antoinette Rijpma-de Jong aus den Niederlanden holt die Goldmedaille über 1500 Meter!

Im letzten Duell war Miho Takagi lange auf Goldkurs, doch am Ende musste die Japanerin abreißen lassen. Die Oranje-Dominanz auf dem Eis war erneut nicht zu brechen. Nach dem ersten Platz über 500 und 1000 Meter landet das nächste Gold im deutschen Nachbarland.

Silber geht an die Norwegerin Ragne Wiklund mit gerade einmal 0,06 Sekunden Abstand, Valerie Maltais aus Kanada freut sich über Bronze.

Olympiasieg! Antoinette Rijpma-de Jong (M.) kann ihr Glück kaum fassen.  © Daniel Munoz / AFP

20. Februar, 17.23 Uhr: Franziska Preuß beendet Karriere sofort!

Der Olympia-Massenstart am Samstag wird der letzte Auftritt von Franziska Preuß als aktive Biathletin sein!

Bereits vor den Spielen hatte die 31-Jährige angekündigt, ihre Karriere nach der Saison zu beenden. Jetzt zieht sie diesen finalen Schritt vor und kehrt nach den Winterspielen nicht mehr in den Weltcup zurück.

"Ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute auf meine Karriere zurückblicke, dann fühlt sich das einfach nur unglaublich an. Als ich damals mit Biathlon angefangen habe, hätte ich mir vieles von dem, was ich erleben und erreichen durfte, wirklich nicht erträumt", sagte Preuß. "Es war eine wahnsinnig spannende Zeit mit ganz vielen besonderen Momenten. Und vor allem mit ganz vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte."

Die restliche Weltcup-Saison findet ohne Franziska Preuß statt. Die deutsche Biathletin beendet ihre Karriere direkt nach den Olympischen Winterspielen.  © Hendrik Schmidt/dpa

20. Februar, 15 Uhr: Philipp Horn schrammt im Massenstart am Podest vorbei

Das darf doch nicht wahr sein! Philipp Horn liegt lange auf Bronze-Kurs, am Ende wird es aber nur der vierte Platz.

Nach einem Fehler beim letzten Schießen zieht der Franzose Quentin Fillon Maillet in der finalen Runde mit einer Machtdemonstration am DSV-Biathleten vorbei und verweist den gebürtigen Thüringer somit auf den undankbaren Blech-Rang.

"Ich habe mich gefragt: Warum er? Der ist mit Abstand der Schnellste hier gerade, der ist eine absolute Maschine", ärgerte sich der 31-Jährige im Ziel am ZDF-Mikrofon über seinen Konkurrenten auf den entscheidenden Kilometern.

Derweil schnappt sich der Norweger Johannes Dale Skjevdal völlig souverän mit großem Abstand die Goldmedaille vor seinem Landsmann Sturla Holm Lægreid, Philipp Nawrath wird Siebter, David Zobel beendet den Massenstart auf Rang 23.

Philipp Horn schrammte im Massenstart am Podest vorbei.  © Hendrik Schmidt/dpa

20. Februar, 14.43 Uhr: Philipp Horn auf Kurs!

Horn liefert im dritten Schießen ab und schiebt sich ohne Fehler auf den zweiten Platz!

Johannes Dale Skjevdal führt, Sturla Holm Lægreid verfolgt den DSV-Biathleten auf Rang drei.

20. Februar, 14.34 Uhr: Tommaso Giacomel muss aufgeben

Das ist bitter! Der italienische Lokalmatador Tommaso Giacomel hat sich offenbar verletzt und verlässt das Rennen nach dem zweiten Schießen.

20. Februar, 14.29 Uhr: Versöhnlicher Abschluss für die deutschen Biathleten?

Seit einigen Minuten läuft der Massenstart der Männer im Biathlon. Philipp Horn, Philipp Nawrath und David Zobel wollen ihre letzte Medaillenchance wahrnehmen und die bislang so enttäuschenden Spiele aus DSV-Sicht noch zu einem versöhnlichen Abschluss bringen. Aktuell reihen sich alle drei aber noch recht deutlich hinter den Podestplätzen ein.

Die Frauen können am morgigen Samstag (14.15 Uhr) bei ihrem Massenstart dann noch einmal mit demselben Ziel eingreifen.

20. Februar, 13.17 Uhr: Daniela Maier holt Gold für Deutschland!

Daniela Maier hat es geschafft, die gebürtige Schwarzwälderin holt Gold im Ski Cross!

Nach Bronze bei den Spielen vor vier Jahren in Peking setzt sich die 29-Jährige überraschend souverän im Großen Finale an die Spitze und holt den Triumph vor der Schweizerin Fanny Smith. Bronze geht an Sandra Näslund aus Schweden, die Französin Marielle Berger Sabbatel muss sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen.

Daniela Maier fährt zum Olympiasieg!  © KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

20. Februar, 13.11 Uhr: Daniele Maier auf Medaillenkurs

Die deutsche Freestylerin Daniela Maier hat es beim Ski Cross der Frauen ins Große Finale geschafft und damit sehr gute Chancen auf Edelmetall!

Dafür muss sie nur eine ihrer drei Gegnerinnen hinter sich lassen. Die Schwedin Sandra Näslund, Fanny Smith aus der Schweiz und Marielle Berger Sabbatel dürften aber ebenfalls alle drei eine Medaille im Visier haben.

20. Februar, 12.44 Uhr: Rekord-Rodler tragen die deutsche Fahne

Mit Gold in der Teamstaffel avancierten Tobias Wendl und Tobias Arlt zu den erfolgreichsten deutschen Winter-Olympioniken aller Zeiten, jetzt wird dem Duo die nächste besondere Ehre zuteil: Sie tragen die schwarz-rot-goldene Fahne bei der Abschlussfeier.

"Es war ein Lebensziel von uns, die deutsche Mannschaft als Fahnenträger anführen zu dürfen. Dass wir das nun zum Abschluss unserer olympischen Karrieren erfüllen können, ist mindestens so viel wert wie der Olympiasieg hier", erklärten die Rodler. Wendl war schon als Fahnenträger für die Eröffnungsfeier nominiert gewesen, ging jedoch letztlich leer aus.

Die beiden kündigten bereits an, dass die laufenden Winterspiele ihre letzten sein werden.

Die Rodler Tobias Wendl und Tobias Arlt dürfen die deutsche Fahne bei der Abschlussfeier tragen.  © Michael Kappeler/dpa

20. Februar, 11.04 Uhr: Deutschland bislang vom Blech-Pech verfolgt

Mit elf vierten Plätzen führt Deutschland die wohl unglücklichste Olympia-Rangliste im Moment an.

Im Biathlon erwischte es sowohl die Männer- als auch die Frauenstaffel, dazu Vanessa Voigt im Einzel. Die Langlauf-Damen fuhren in der Staffel ebenso am Podest vorbei, im Skispringen verfehlten das Mixed- und Super-Team knapp Edelmetall. Dazu kommen Toni Eggert und Florian Müller im Rodel-Doppelsitzer, Skeletoni Hannah Neise, Snowboarderin Annika Morgan im Slopestyle, Lisa Buckwitz im Monobob sowie Tatjana Paller bei der Skibergsteigen-Premiere.

Andere schwarz-rot-goldene Dramen wie bei Lena Dürr, die zweimal auf Medaillenkurs war und vor allem im Slalom kurios scheiterte, sind hier sogar noch ausgenommen. Norwegen holt sich mit neun zweiten Plätzen derzeit Silber in der Blech-Statistik, was angesichts von 16 Goldmedaillen aber zu verkraften sein dürfte. Frankreich schrammte achtmal knapp am Treppchen vorbei und belegt damit Platz drei.

Vanessa Voigt landete sowohl im Einzel als auch in der Staffel auf dem undankbaren vierten Platz.  © Marco BERTORELLO / AFP

20. Februar, 9.43 Uhr: Felix Neureuther wünscht sich kürzere Strecken bei Olympia

Als TV-Experte betreute Deutschlands Ski-Star Felix Neureuther die Olympischen Spiele in Bormio. Die vielen verschiedenen Wettkampfstandorte waren dem 41-Jährigen in Italien jedoch ein Dorn im Auge.

"Ob das die Zukunft für die Olympischen Spiele ist, mit den weiten Wegen und den verteilten Sportstätten, ist für mich daher schon fraglich", stellte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung fest. "Wir sollten die Spiele an Orte vergeben, wo sie nicht nur dezentral durchführbar sind."

Die Spiele werden aktuell in 13 verschiedenen Stätten ausgetragen. Für das Mega-Event 2030 in den französischen Alpen ist erneut ein dezentrales System mit mehreren Orten geplant. "Es war sehr separiert, und da ist nicht die Olympia-Stimmung aufgekommen, die sich viele erhofft hatten", so Neureuther weiter.

Im Deutschen Haus hatte Felix Neureuther ein Lächeln auf den Lippen, doch insgesamt kritisierte der ARD-Experte die Olympia-Stimmung.  © Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/Team D/dpa

19. Februar, 22.21 Uhr: Das war der 13. Wettkampftag

Der 13. Wettkampftag verlief aus deutscher Sicht eher enttäuschend: Zum ersten Mal bei diesen Winterspielen holte Team D keine Medaille. Auch im noch laufenden Eiskunstlauf-Finale der Frauen gibt es keine weitere Medaillenchance, denn es ist keine deutsche Teilnehmerin am Start.

Wie sich Deutschland dadurch jetzt im Medaillenspiegel positioniert, findet Ihr hier.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

