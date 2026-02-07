 30.504

Olympia 2026 im Ticker: Schweiz holt das erste Gold, Gastgeber sahnt doppelt ab

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Der Schweizer Weltmeister Franjo von Allmen gewinnt das Abfahrtsrennen auf der Stelvio-Piste in Bormio.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind am Freitag mit einer spektakulären XXL-Show eröffnet worden.

Vom 6. bis zum 22. Februar kämpfen die weltbesten Wintersportler in 16 Disziplinen um insgesamt 348 Medaillen, 183 Athletinnen und Athleten vertreten dabei die deutschen Farben - Rekord!

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

7. Februar, 13.29 Uhr: Bundespräsident Steinmeier besucht Olympia-Dorf

Hoher Besuch: Im Olympischen Dorf hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) dem Team D viel Glück für die bevorstehenden Wettkämpfe gewünscht.

Der 70-Jährige hofft, dass sich die Vorbereitung "auszahlt in guten Plätzen, möglichst auch Medaillen" und drückt den Sportlern dafür die Daumen.

Sein Besuch mit Ehefrau Elke Büdenbender (64) im Mailänder Dorf bleibt jedoch nicht die einzige Station. Weitere Abstecher sind nach Cortina d'Ampezzo sowie Antholz in Südtirol geplant.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Frau Elke Büdenbender (64, l.) besuchen das olympische Dorf.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) und seine Frau Elke Büdenbender (64, l.) besuchen das olympische Dorf.  © Peter Kneffel/dpa

7. Februar, 13.07 Uhr: Ski-Langlauf der Frauen in Tesero

Von Bornimo geht es nun ohne Umweg nach Tesero.

Im Val di Fiemme hat soeben der Frauen-Langlauf in der Disziplin Skiathlon über 20 Kilometer begonnen. Auch hier werden Medaillen vergeben.

7. Februar, 12.55 Uhr: Gold für die Schweiz! Franjo von Allmen triumphiert in Bormio

Die erste Medaillenentscheidung ist durch.

Der Schweizer Weltmeister Franjo von Allmen gewinnt das Abfahrtsrennen auf der berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio vor Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni.

Dritter wird der Südtiroler Routinier Dominik Paris. Silber und Bronze gehen damit an Olympia-Gastgeber Italien.

DSV-Fahrer Simon Jocher verpasst hingegen eine Top-20-Platzierung, landet auf Rang 21.

Franjo von Allmen (24) hat die erste Goldmedaille der Olympischen Winterspiele 2026 gewonnen.
Franjo von Allmen (24) hat die erste Goldmedaille der Olympischen Winterspiele 2026 gewonnen.  © Oliver Weiken/dpa

7. Februar, 12.44 Uhr: Jocher-Sprung in die Top 20!

Als einziger Deutscher liegt Simon Jocher nach der Abfahrt vorerst auf Platz 19.

Sollte es dabei bleiben, wäre das seine zweitbeste Platzierung in dieser Wintersaison.

Jetzt heißt es hoffen, dass die nachfolgenden Fahrer ihn nicht noch verdrängen.

Muss sich mit Platz 19 zufrieden geben: DSV-Fahrer Simon Jocher (29).
Muss sich mit Platz 19 zufrieden geben: DSV-Fahrer Simon Jocher (29).  © Rebecca Blackwell/AP/dpa

7. Februar, 12.17 Uhr: Franjo von Allmen auf Platz eins

Der Schweizer Franjo von Allmen führt nach seiner Abfahrt vor den beiden Italienern Giovanni Ranzoni und Dominik Paris, wird seiner Rolle als Favorit damit gerecht.

Simon Jocher ist der einzige deutsche Athlet im Feld und wartet noch auf seinen Einsatz. Als 28. Starter hat der 29-jährige Schongauer aber nur Außenseiter-Chancen auf eine Medaille.

Der Schweizer Skifahrer Franjo von Allmen (24) schnuppert an einer Medaille. Ob's Gold wird?
Der Schweizer Skifahrer Franjo von Allmen (24) schnuppert an einer Medaille. Ob's Gold wird?  © Oliver Weiken/dpa

7. Februar, 11.42 Uhr: Muzaton-Sturz bei Abfahrt

Schreck-Moment um Maxence Muzaton (35)!

Kurz vor dem Ziel gerät der Franzose ins Schleudern, stürzt daraufhin und schlittert über die Piste.

Zum Glück kann sich der 35-Jährige aber wieder aufrichten, hat beim Sturz wohl keine Blessuren davongetragen.

Der französische Skifahrer Maxence Muzaton (35) stürzte bei der Alpinen-Abfahrt in Bormio.
Der französische Skifahrer Maxence Muzaton (35) stürzte bei der Alpinen-Abfahrt in Bormio.  © imago / GEPA pictures

7. Februar, 11.30 Uhr: Abfahrt der Männer in Bormio

Los geht's für die Speed-Spezialisten!

Die Abfahrt auf der Stelvio-Piste in Bormio eröffnet die Ski-Alpin-Wettbewerbe bei Olympia, liefert dabei die erste Medaillenentscheidung der Spiele.

Wir sind gespannt, wer sich das erste Gold holen wird.

7. Februar, 8.22 Uhr: Heute werden die ersten Medaillen vergeben

Nach der spektakulären Eröffnungsfeier am Freitag geht es heute richtig los! Nach drei Tagen mit Vorrundenspielen und Vorläufen fallen am Samstag die ersten Medaillenentscheidungen.

Den Start machen die alpinen Skier, um 11.30 Uhr startet die Abfahrt der Herren. Auch Deutschland hat gleich heute gute Chancen auf Edelmetall, denn um 18.45 Uhr beginnt der Normalschanzen-Wettkampf der Skispringerinnen, wo Team D mit Selina Freitag (24), Fahnenträgerin Katharina Schmid (29) und Agnes Reisch (26) gleich drei heiße Eisen im Feuer hat.

Den kompletten Zeitplan findet Ihr hier.

Die Slowenin Nika Prevc (20) ist die absolute Topfavoritin auf Skisprung-Gold, doch hinter ihr machen sich die Deutschen berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille.
Die Slowenin Nika Prevc (20) ist die absolute Topfavoritin auf Skisprung-Gold, doch hinter ihr machen sich die Deutschen berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille.  © Matthias Schrader/AP/dpa

6. Februar, 23.26 Uhr: Die 25. Olympischen Winterspiele sind eröffnet

Gänsehaut pur!

Zeitgleich in Mailand und Cortina entzünden die Ski-Stars Deborah Compagnoni (55), Alberto Tomba (59) sowie Sofia Goggia (33) die olympischen Feuer.

Die 25. Olympischen Winterspiele sind damit offiziell eröffnet.

Magischer Moment: Alberto Tomba (59) und Deborah Compagnoni (55) entzünden bei der Eröffnungsfeier das olympische Feuer.
Magischer Moment: Alberto Tomba (59) und Deborah Compagnoni (55) entzünden bei der Eröffnungsfeier das olympische Feuer.  © Carl Sandin/Bildbyran-POOL/AP/dpa
Ein XXL-Feuerwerk wird am Arco della Pace in Mailand gezündet.
Ein XXL-Feuerwerk wird am Arco della Pace in Mailand gezündet.  © Carl Sandin/Bildbyran-POOL/dpa

6. Februar, 23.20 Uhr: Schon bald lodern die olympischen Flammen

Die Spannung steigt, wir nähern uns dem Höhepunkt der XXL-Zeremonie: Gleich wird das olympische Feuer entzündet.

Dies geschieht gleichzeitig in Mailand am Arco della Pace, dem Friedensbogen, und in Cortina auf der Piazza Dibona.

