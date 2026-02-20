 248.958

Olympia 2026 im Ticker: Traumfinale im Eishockey perfekt

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland kann sich berechtigte Gold-Hoffnungen im Zweier-Bob machen - Nolte und Buckwitz übernehmen die Führung.

Von Tina Hofmann, Martin Gaitzsch, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am 13. Wettkampftag bleibt Deutschland zum ersten Mal ohne Medaille. Damit steht Team D weiterhin bei fünf Olympiasiegen und jeweils achtmal Silber und Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

20. Januar, 23.48 Uhr: USA besiegen Deutschland-Bezwinger Slowakei im Eishockey-Halbfinale

Das wird ein echter Kracher! USA gegen Kanada lautet am Sonntag (14.10 Uhr) die Finalpaarung bei den Herren im Eishockey.

Im Abendspiel setzten sich die US-Boys deutlich gegen Deutschland-Bezwinger Slowakei mit 6:2 durch. Die Finalpaarung gab es bereits mehrfach bei Olympischen Spielen. 2002 und 2010 hatten die Kanadier das bessere Ende für sich. 1960 hatten die US-Amerikaner im Duell mit Kanada Grund zum Jubeln.

Spätestens nach dem Treffer von Jack Hughes (2. v.r.) waren die Eishockey-Messen zugunsten der USA entschieden.
Spätestens nach dem Treffer von Jack Hughes (2. v.r.) waren die Eishockey-Messen zugunsten der USA entschieden.  © Hassan Ammar/AP/dpa

20. Januar, 23.39 Uhr: Wer holte die Shorttrack-Medaillen?

Die schnellsten Shorttrack-Spezialisten bei den Männern kommen aus den Niederlanden. Die Oranje-Läufer sicherten sich den Sieg über 5000 Meter. Auf den Plätzen zwei und drei kamen Korea und Italien ein.

Im Shorttrack-Finale über 1500 Meter der Frauen holte sich die Südkoreanerin Gili Kim die Goldmedaille. Silber und Bronze gingen an Minjeong Choi (Südkorea) und Corinne Stoddard (USA).

Gilli Kim (21) darf sich über Olympisches Gold über 1500 Meter freuen.
Gilli Kim (21) darf sich über Olympisches Gold über 1500 Meter freuen.  © Natacha Pisarenko/AP/dpa
Die niederländischen Shorttrack-Herren begutachten interessiert ihre Goldmedaillen über die 5000-Meter-Distanz.
Die niederländischen Shorttrack-Herren begutachten interessiert ihre Goldmedaillen über die 5000-Meter-Distanz.  © Stephanie Scarbrough/AP/dpa

20. Januar, 21.17 Uhr: Goldmedaille für die USA im Ski Freestyle, Halfpipe Männer

An der Halfpipe ist die Medaillen-Entscheidung gefallen. Im Ski-Freestyle Finale geht der Sieg an Alex Ferreira (USA). Der US-Amerikaner holt 93,75 Punkte und verweist Henry Sildaru (Estland, 93,00) und Brendan Mackay (Kanada, 91,00) auf die Plätze.

Alex Ferreira (31) krönt sich im Ski Freestyle zum Champion und holt Gold.
Alex Ferreira (31) krönt sich im Ski Freestyle zum Champion und holt Gold.  © Oliver Weiken/dpa

20. Januar, 20.47 Uhr: Nolte übernimmt die Führung vor Buckwitz! Humphries rutscht ab

Laura Nolte setzt einen drauf und macht auf ihre deutschen Mitstreiterinnen wieder Hundertstel gut.

Mit insgesamt 1.53.93 Minuten übernimmt sie nach dem zweiten Lauf die Spitzenposition, weil Kaillie Armbruster Humphries sich einen leichten Drift und mehrere Unsauberkeiten leistet und jetzt insgesamt 23 Sekunden hinter Nolte liegt - und auch hinter Buckwitz.

Das Ranking nach zwei von vier Läufen:

  • 1. Nolte (GER): 1.53.93
  • 2. Buckwitz (GER): 1.54.11
  • 3. Armbruster Humphries (USA): 1.54.16
  • 4. Kalicki (GER): 1.54.36
Laura Nolte legt eine starken zweiten Lauf hin und überholt Kaillie Armbruster Humphries.
Laura Nolte legt eine starken zweiten Lauf hin und überholt Kaillie Armbruster Humphries.  © Michael Kappeler/dpa

20. Januar, 20.42 Uhr: Buckwitz und Kalicki vorerst vorne

Dagegen liefern die Deutschen ab! Lisa Buckwitz und Kim Kalicki führen vorbehaltlich der letzten beidem Starterinnen das Feld an.

1.54.11 Minuten lautet die aktuelle Bestzeit von Buckwitz, doch jetzt kommen Laura Nolte und Kaillie Armbruster Humphries.

20. Januar, 20.38 Uhr: Erste Überraschung im Zweier-Bob - Monobob-Siegerin patzt

Monobob-Siegerin Elana Meyers Taylor aus den USA wird voraussichtlich nichts mit den Medaillen im Zweier-Bob zu tun haben.

Sie leistete sich direkt zum Start einen schweren Schnitzer und reiht sich nur auf Platz acht ein.

20. Januar, 20.24 Uhr: Zweiter Durchgang im Zweier-Bob der Frauen läuft

Währenddessen läuft der zweite Durchgang im Zweier-Bob der Frauen. Die Teilnehmer starten in der Rückwärts-Reihenfolge vom ersten Lauf.

Nach den ersten 15 von 25 Duos führt Breeana Walker aus Australien mit 1.55.05 Minuten.

20. Februar, 20.15 Uhr: Nächster Sturz in der Halfpipe

Noch vor dem Halfpipe-Finale ist Ski-Freestyler Seunghun Lee gestürzt. Der Südkoreaner stürzte beim Aufwärmen und verpasst das Finale.

Nach seinem Sturz hielt er sich die Hände vor das Gesicht und mumusstebtransportiert werden. Der Olympia-Traum - geplatzt!

20. Februar, 19.50 Uhr: Kanadas Eishockey-Herren stehen im Finale

Nach einer turbulenten Schlussphase hat Kanada im Herren-Eishockey das Finale für Sonntag klargemacht.

Gegen den amtierenden Olympiasieger Finnland hatte die Weltelite der NHL-Stars viel Mühe und lösten erst kurz vor Schluss das Finalticket.

Kanadas Eishokey-Herren feiern den Einzug ins Finale.
Kanadas Eishokey-Herren feiern den Einzug ins Finale.  © Peter Kneffel/dpa

20. Februar, 18.15 Uhr: Zweier-Bob startet - USA mit Bestzeit im ersten Lauf

Die Läufe der Frauen im Zweier-Bob starten mit einem Erfolg der USA: Kaillie Armbruster Humphries legte mit 56,92 Sekunden nicht nur den schnellsten Lauf hin, sondern stellte einen neuen Bahnrekord auf.

Sie konterte damit die vorherige Bestzeit von Laura Nolte, die mit 56,97 Sekunden ins Ziel rauschte. Auf den Plätzen drei und vier folgen zwei weitere deutsche Bobs mit Lisa Buckwitz (57,05) und Kim Kalicki (57,13).

Noch kann es theoretisch zu Veränderungen kommen, es sind noch nicht alle Bobs unten. Der zweite von vier Läufen folgt schon um 19.45 Uhr.

Laura Nolte (Pilotin) und Anschieberin Deborah Levi legten direkt zum Start einen neuen Rekord hin.
Laura Nolte (Pilotin) und Anschieberin Deborah Levi legten direkt zum Start einen neuen Rekord hin.  © Robert Michael/dpa

20. Februar, 17.55 Uhr: Niederländerinnen räumen im Eisschnelllauf weiter ab!

Antoinette Rijpma-de Jong aus den Niederlanden holt die Goldmedaille über 1500 Meter!

Im letzten Duell war Miho Takagi lange auf Goldkurs, doch am Ende musste die Japanerin abreißen lassen. Die Oranje-Dominanz auf dem Eis war erneut nicht zu brechen. Nach dem ersten Platz über 500 und 1000 Meter landet das nächste Gold im deutschen Nachbarland.

Silber geht an die Norwegerin Ragne Wiklund mit gerade einmal 0,06 Sekunden Abstand, Valerie Maltais aus Kanada freut sich über Bronze.

Olympiasieg! Antoinette Rijpma-de Jong (M.) kann ihr Glück kaum fassen.
Olympiasieg! Antoinette Rijpma-de Jong (M.) kann ihr Glück kaum fassen.  © Daniel Munoz / AFP

20. Februar, 17.23 Uhr: Franziska Preuß beendet Karriere sofort!

Der Olympia-Massenstart am Samstag wird der letzte Auftritt von Franziska Preuß als aktive Biathletin sein!

Bereits vor den Spielen hatte die 31-Jährige angekündigt, ihre Karriere nach der Saison zu beenden. Jetzt zieht sie diesen finalen Schritt vor und kehrt nach den Winterspielen nicht mehr in den Weltcup zurück.

"Ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute auf meine Karriere zurückblicke, dann fühlt sich das einfach nur unglaublich an. Als ich damals mit Biathlon angefangen habe, hätte ich mir vieles von dem, was ich erleben und erreichen durfte, wirklich nicht erträumt", sagte Preuß. "Es war eine wahnsinnig spannende Zeit mit ganz vielen besonderen Momenten. Und vor allem mit ganz vielen tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte."

Die restliche Weltcup-Saison findet ohne Franziska Preuß statt. Die deutsche Biathletin beendet ihre Karriere direkt nach den Olympischen Winterspielen.
Die restliche Weltcup-Saison findet ohne Franziska Preuß statt. Die deutsche Biathletin beendet ihre Karriere direkt nach den Olympischen Winterspielen.  © Hendrik Schmidt/dpa

20. Februar, 15 Uhr: Philipp Horn schrammt im Massenstart am Podest vorbei

Das darf doch nicht wahr sein! Philipp Horn liegt lange auf Bronze-Kurs, am Ende wird es aber nur der vierte Platz.

Nach einem Fehler beim letzten Schießen zieht der Franzose Quentin Fillon Maillet in der finalen Runde mit einer Machtdemonstration am DSV-Biathleten vorbei und verweist den gebürtigen Thüringer somit auf den undankbaren Blech-Rang.

"Ich habe mich gefragt: Warum er? Der ist mit Abstand der Schnellste hier gerade, der ist eine absolute Maschine", ärgerte sich der 31-Jährige im Ziel am ZDF-Mikrofon über seinen Konkurrenten auf den entscheidenden Kilometern.

Derweil schnappt sich der Norweger Johannes Dale Skjevdal völlig souverän mit großem Abstand die Goldmedaille vor seinem Landsmann Sturla Holm Lægreid, Philipp Nawrath wird Siebter, David Zobel beendet den Massenstart auf Rang 23.

Philipp Horn schrammte im Massenstart am Podest vorbei.
Philipp Horn schrammte im Massenstart am Podest vorbei.  © Hendrik Schmidt/dpa

20. Februar, 14.43 Uhr: Philipp Horn auf Kurs!

Horn liefert im dritten Schießen ab und schiebt sich ohne Fehler auf den zweiten Platz!

Johannes Dale Skjevdal führt, Sturla Holm Lægreid verfolgt den DSV-Biathleten auf Rang drei.

Titelfoto: Hassan Ammar/AP/dpa

Mehr zum Thema Olympische Winterspiele: