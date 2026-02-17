 202.175

Olympia 2026 im Ticker: Wieder klar am Podest vorbei - Herbe Enttäuschung für Kombinierer

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschlands Eishockey-Team spielt gegen Frankreich um den Einzug ins Viertelfinale.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Auch am zehnten Wettkampftag sammelte Team Deutschland Silber durch Laura Nolte im Monobob, das deutsche Eiskunstlauf-Paar Minerva Hase/Nikita Volodin gewann Bronze. Auf einen Olympiasieg wartet Deutschland allerdings schon seit Donnerstag.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

17. Februar, 14.11 Uhr: Deutsche Kombinierer gehen leer aus

Die Olympischen Spiele verlaufen für die deutschen Kombinierer bisher sehr enttäuschend. Im Großschanzen-Wettbewerb holte das deutsche Trio zwar einige Plätze auf, hatte mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Zu groß war der Rückstand nach schwachen Sprüngen von der Großschanze.

Immerhin liefen Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek noch auf die Plätze neun und zehn vor, waren aber wie schon beim Start rund eineinhalb Minuten hinter der Spitze zu finden. Julian Schmid kam als Zwölfter ins Ziel, war aber bereits 2:22 Minuten zurück.

Olympiasieger wurde der Norweger Jens Lurås Oftebro, der sich von Platz fünf aus auf den Goldrang kämpfte. Silber gewann der Österreicher Johannes Lamparter vor Ilkka Herola aus Finnland.

Johannes Rydzek und seine Teamkollegen hatten sich die Olympischen Spiele anders vorgestellt.
Johannes Rydzek und seine Teamkollegen hatten sich die Olympischen Spiele anders vorgestellt.  © Daniel Karmann/dpa

17. Februar, 13.11 Uhr: Frankreich kommt im Eishockey ran

Plötzlich ist Deutschland im Play-off-Spiel gegen Frankreich nicht mehr so dominant, die Franzosen haben das Momentum auf ihrer Seite.

Und das münzt der Underdog auch gleich in Zählbares um: Nach 24 Minuten verkürzt Pierre-Edouard Bellemare auf 1:3.

17. Februar, 13.02 Uhr: Schnee wirbelt Zeitplan im Ski Freestyle durcheinander

In Livigno schneit es heute so heftig, dass der Zeitplan der Freestyle-Skier durcheinander gewirbelt wird.

Die eigentlich für 10.45 Uhr angesetzte Qualifikation der Frauen wurde Schritt für Schritt immer weiter auf 13.45 Uhr nach hinten verschoben. Das hat auch Konsequenzen für die Männer-Quali: Diese war ursprünglich für 13.30 Uhr geplant, muss nun aber auf Mittwoch verschoben werden.

Emma Weiß geht für Deutschland im Freestyle an den Start. Doch die Aerials-Qualifikation wurde um mindestens drei Stunden nach hinten verschoben.
Emma Weiß geht für Deutschland im Freestyle an den Start. Doch die Aerials-Qualifikation wurde um mindestens drei Stunden nach hinten verschoben.  © Rick Bowmer/AP/dpa

17. Februar, 12.48 Uhr: Deutschland führt nach erstem Drittel mit 3:0

Das DEB-Team befindet sich auf bestem Weg ins Viertelfinale! Nach dem ersten Drittel steht es gegen Frankreich 3:0.

John Peterka machte rund eineinhalb Minuten vor Ende des Drittels das dritte deutsche Tor, Deutschland tankt damit nach zuletzt zwei Niederlagen wieder Selbstvertrauen auf dem Weg zur erhofften Medaille.

Nach zuletzt zwei Niederlagen tankt Deutschland gegen Frankreich Selbstvertrauen.
Nach zuletzt zwei Niederlagen tankt Deutschland gegen Frankreich Selbstvertrauen.  © Carolyn Kaster/AP/dpa

17. Februar, 12.34 Uhr: Deutschlands Eishockey-Team will ins Viertelfinale

Die deutschen Eishockey-Profis wollen ins Viertelfinale!

Gegen Frankreich stehen die Zeichen dafür schon jetzt sehr gut: Nach einer Viertelstunde führt das DEB-Team bereits mit 2:0. Leon Draisaitl brachte die Mannschaft im Power Play schon nach vier Minuten in Front, Frederik Tiffels erhöhte nach elf Minuten.

Deutschlands Eishockey-Team will ins Viertelfinale einziehen.
Deutschlands Eishockey-Team will ins Viertelfinale einziehen.  © Peter Kneffel/dpa

17. Februar, 11.55 Uhr: Deutsche Curler verlieren gegen Tschechien und stehen damit vor dem Aus

Schwerer Schlag für Deutschlands Curler! Gegen das zuvor noch sieglose Tschechien verlor das Team mit 7:9 und müssen damit ihren Medaillentraum mutmaßlich begraben.

Zwar hat Deutschland noch zwei Gruppenspiele gegen die Schweiz und China offen, doch selbst zwei Siege könnten nicht mehr für den Sprung unter die besten Vier und damit ins Halbfinale reichen, denn aktuell steht die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz bei drei Siegen und vier Niederlagen.

Deuschlands Curler drohen die erhoffte Medaille zu verpassen.
Deuschlands Curler drohen die erhoffte Medaille zu verpassen.  © Michael Kappeler/dpa

17. Februar, 10.43 Uhr: Enttäuschung für deutsche Kombinierer auf der Großschanze

Die deutschen Kombinierer konnten auf der Großschanze nicht überzeugen und haben damit schon jetzt quasi keine Chance auf eine Medaille mehr.

Nach schwachen Sprüngen nehmen die DSV-Athleten zu große Rückstände mit auf die Loipe, Johannes Rydzek als 15. startet bereits 1:23 Minuten nach dem führenden Japaner Ryota Yamamoto, Julian Schmid als 16. (1:35 Minuten) und Vinzenz Geiger als 18. (1:43 Minuten) sortieren sich noch weiter hinten ein.

Schon von der Normalschanze hatte es keine Medaille für die erfolgsverwöhnten Deutschen um Gesamtweltcupsieger Geiger gegeben, eine letzte Chance gibt es am Donnerstag im Team.

Johannes Rydzek flog auf der Großschanze nur 123,5 Meter weit, war damit aber bester Deutscher.
Johannes Rydzek flog auf der Großschanze nur 123,5 Meter weit, war damit aber bester Deutscher.  © Daniel Karmann/dpa

17. Februar, 10.22 Uhr: Dicke Staffel-Überraschung bei Deutschlands Biathletinnen

Das deutsche Biathlon-Team für die Damen-Staffel steht fest! Für den DSV werden Franziska Preuß, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz und Julia Tannheimer auf Medaillenjagd geben. Auf der Schluss-Position gibt es aber eine dicke Überraschung.

Weil Preuß in den vergangenen Monaten immer wieder Probleme als Schlussläuferin hatte, zuletzt in der Mixed-Staffel bei den Olympischen Spielen eine Strafrunde schoss, startet die Gesamtweltcupsiegerin auf Position zwei. Überraschend ist allerdings, wer für sie als vierte Läuferin einspringt: Vanessa Voigt!

Die etatmäßige Startläuferin überzeugt vor allem mit ihrem enorm stabilen Schießen, hat aber Probleme, in der Loipe mit den Besten mitzuhalten und ist daher keine typische Schlussläuferin. Dennoch erhält sie vom DSV nun auf höchster Bühne die Chance, sich dort zu beweisen. Ihre Position als Startläuferin nimmt dafür Tannheimer ein, die nach ihren Magen-Darm-Problemen wieder genesene Hettich-Walz komplettiert das Quartett auf Position drei.

Vanessa Voigt (r.) springt für die etatmäßige Schlussläuferin Franziska Preuß ein.
Vanessa Voigt (r.) springt für die etatmäßige Schlussläuferin Franziska Preuß ein.  © Hendrik Schmidt/dpa

17. Februar, 8.14 Uhr: Das sind die Highlights am elften Wettkampftag

Auf eine Goldmedaille wartet Deutschland schon seit fast einer Woche, heute ist es allerdings fast sicher wieder so weit: Zur Halbzeit liegt Johannes Lochner im Zweierbob bereits 0,8 Sekunden vor seinem ärgsten Verfolger, und auch auf Platz zwei und drei befinden sich mit Francesco Friedrich und Adam Ammour zwei Deutsche. Der finale Lauf startet um 21.06 Uhr.

Medaillenchancen hat Team D darüber hinaus auch in der Nordischen Kombination, wo die Athleten nach rund einer Woche Wettkampfpause mit dem Einzel von der Großschanze wieder einsteigen (10 Uhr), die Biathlon-Staffel der Männer geht um 14.30 Uhr an den Start.

Außerdem bestreiten die deutschen Eishockey-Herren ihr Qualifikationsspiel für das Viertelfinale, Bully ist um 12.10 Uhr.

Johannes Lochner liegt im Zweierbob auf Goldkurs.
Johannes Lochner liegt im Zweierbob auf Goldkurs.  © Robert Michael/dpa

16. Februar, 23.45 Uhr: Das war der zehnte Wettkampftag

Am zehnten Wettkampftag wurde es für Deutschland dramatisch in gleich drei Sportarten. Im Monobob der Frauen und in der Eiskunstlauf-Entscheidung der Paarläufer lag Gold für die Bundesrepublik bereit, doch in beiden Sportarten reichte es nicht zum Olympiasieg.

Schon zuvor platzten die Medaillen-Träume der Skispringer im Teamspringen. Andreas Wellinger und Philipp Raimund fehlten am Ende 17 Zentimeter zu Bronze und das auch nur, weil das Springen wegen Schneetreibens abgebrochen werden musste. Mit 0,3 Punkten Rückstand landeten die Deutschen somit auf Rang vier und waren die großen Verlierer der Jury-Entscheidung.

Im Medaillenspiegel rangiert Deutschland nach dem zehnten Wettkampftag auf Rang acht mit bislang vier Olympiasiegen, sieben Silbermedaillen und sechs Bronze-Medaillen.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa

