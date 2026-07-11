DFB bestätigt: Einigung mit Jürgen Klopp erzielt!

New York - Es ist ihnen so ernst, dass sie keine Zeit verlieren wollen und dafür sogar nach New York reisen! Die DFB -Spitze um Präsident Bernd Neuendorf (65) und Vize Hans-Joachim Watzke (67) ist am Freitag extra in die USA geflogen, um mit dem womöglich neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) zu verhandeln. Dabei wurde eine Einigung erzielt, wie der DFB dann am Samstag selbst mitteilte.

Jürgen Klopp (59, l.) hat zu fast allen Weltstars ein super Verhältnis, hier scherzt er mit Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé (27, r.). © IMAGO / EPA

"Bei dem konstruktiven Austausch wurde eine Verständigung über wesentliche Eckpunkte eines potenziellen Vertrages erzielt. Die Gespräche werden in der kommenden Woche fortgesetzt. Beide Seiten sind zuversichtlich, dass die Verhandlungen - vorbehaltlich einer Einigung mit Klopps derzeitigem Arbeitgeber Red Bull - letztlich erfolgreich abgeschlossen werden können", hieß es auf Frankfurt am Main.

Nach dem Rücktritt Julian Nagelsmanns (38) gilt der Ex-Coach des BVB und des FC Liverpool als absoluter Wunschkandidat, binnen kürzester Zeit kommunizierte nicht nur er seine Bereitschaft, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen, sondern auch der Verband den Willen, die Gespräche mit Jürgen Klopp zu suchen.

Nun machten die beiden DFB-Bosse Nägel mit Köpfen, jetteten mit einer Lufthansa-Maschine von Frankfurt am Main aus nach New York und trafen sich nach Angaben der Bild über vier Stunden mit ihrem Wunsch-Bundestrainer. Verhandelt wurde direkt in einem Hotel am Flughafen John F. Kennedy. Dort landete das Duo um 13.49 Uhr Ortszeit.

"Ein möglicher Vertrag muss final in einer gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH und Co. KG beschlossen werden", ergänzte der DFB.

Klopp weilt immer noch in den USA, da er seit Turnierbeginn in Diensten von Magenta TV als Experte vor der Kamera steht. Beim Treffen dabei war auch Klopps Berater Marc Kosicke (55).

Bereits vor dem Treffen sind die Details eines möglichen Deals durchgesickert. So soll der neue Coach der DFB-Elf minimal mehr als sein Vorgänger verdienen, der wohl ein Salaire von rund sieben Millionen Euro pro Jahr kassierte.