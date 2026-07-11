11.07.2026 12:03 Für ihn flogen sie extra nach New York! DFB-Spitze verhandelt mit Jürgen Klopp am Flughafen

Jürgen Klopp soll neuer Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft werden. Nun trafen sich er und die DFB-Spitze am Flughafen JFK in New York.

Von Tina Hofmann

New York - Es ist ihnen so ernst, dass sie keine Zeit verlieren wollen und dafür sogar nach New York reisen! Die DFB-Spitze um Präsident Bernd Neuendorf (65) und Vize Hans-Joachim Watzke (67) ist am Freitag extra in die USA geflogen, um mit dem womöglich neuen Bundestrainer Jürgen Klopp (59) zu verhandeln.

Jürgen Klopp (59, l.) hat zu fast allen Weltstars ein super Verhältnis, hier scherzt er mit Frankreichs Kapitän Kylian Mbappé (27, r.). © IMAGO / EPA Nach dem Rücktritt Julian Nagelsmanns (38) gilt der Ex-Coach des BVB und des FC Liverpool als absoluter Wunschkandidat, binnen kürzester Zeit kommunizierte nicht nur er seine Bereitschaft, die deutsche Nationalmannschaft zu übernehmen, sondern auch der Verband den Willen, die Gespräche mit Jürgen Klopp zu suchen. Nun machten die beiden DFB-Bosse Nägel mit Köpfen, jetteten mit einer Lufthansa-Maschine von Frankfurt am Main aus nach New York und trafen sich nach Angaben der Bild über vier Stunden mit ihrem Wunsch-Bundestrainer. Verhandelt wurde direkt in einem Hotel am Flughafen John F. Kennedy. Dort landete das Duo um 13.49 Uhr Ortszeit. Klopp weilt immer noch in den USA, da er seit Turnierbeginn in Diensten von Magenta TV als Experte vor der Kamera steht. Beim Treffen dabei war auch Klopps Berater Marc Kosicke (55). Mick Schumacher Deutliche Worte von Ex-Teamchef: Droht Bruchpilot Mick Schumacher der Rauswurf? Bereits vor dem Treffen sind die Details eines möglichen Deals durchgesickert. So soll der neue Coach der DFB-Elf minimal mehr als sein Vorgänger verdienen, der wohl ein Salaire von rund sieben Millionen Euro pro Jahr kassierte.

Auch Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff wird in den kommenden Tagen in New York erwartet