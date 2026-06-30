Nach bitterem WM-Aus gegen Paraguay: Was wird jetzt aus Bundestrainer Julian Nagelsmann?

Foxborough (Massachusetts/USA) - Das ganz bittere WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2026 war erst wenige Minuten alt, da begann die Diskussion um Bundestrainer Julian Nagelsmann (38). Während seine Ehefrau Lena auf der Tribüne hinter der schwarzen Sonnenbrille Tränen vergoss, stellte der Coach seine Dienste weiterhin zur Verfügung, doch will das der Deutsche Fußball-Bund überhaupt?

Was wird nach dem bitteren Scheitern bei der WM aus Bundestrainer Julian Nagelsmann (38)? © Tom Weller/dpa

In den Interviews nach dem Elfmeter-Drama gegen Paraguay stärkte Sportdirektor Rudi Völler (66) ihm den Rücken. "Er ist ein absoluter Top-Trainer. Ich bin immer noch überzeugt, dass er wahrscheinlich der Richtige ist, um weiterzumachen. Aber ich bin nicht der DFB alleine, habe es nicht alleine zu entscheiden", sagte der Sportdirektor. Fraglich, ob auch Völler überhaupt noch weiter mitentscheiden darf.

Der Coach selbst will gern weitermachen: "Ich möchte es weitermachen. Ich stehe bereit, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, muss man das sagen", erklärte er bei Magenta TV.

Geliebt wird Julian Nagelsmann von den Deutschen wohl schon lange nicht mehr. Vor und während der WM stand er immer wieder aufgrund seiner Art der Kommunikation nach außen und im Team im Zentrum von Kritik. Legende und Experte Lothar Matthäus (65) rechnet mit einem Aus des Coaches.

"Ich glaube, dass es nach dieser Weltmeisterschaft mit einem neuen Trainer weitergehen muss. Das war einfach zu viel. Es gibt wahrscheinlich einiges aufzuarbeiten, auf dem Platz, außerhalb des Platzes", sagte er der Bild.

Die Entscheidungen Nagelsmanns im Sechzehntelfinale waren fragwürdig. Dass er ausgerechnet im K.-o.-Spiel plötzlich doch Edeljoker Deniz Undav (29) von Beginn an brachte, dass er weiterhin an Leroy Sané (30) festhielt, verwunderte. Noch viel unverständlicher war es allerdings, dass er Nick Woltemade (24), der bis zu der Partie gegen Paraguay noch keine einzige Minute gespielt hatte bei dieser WM, den entscheidenden Elfmeter schießen ließ.

Das sorgte auch bei ZDF-Expertin Fritzy Kromp (41) für Entsetzen. "Ich finde, man hat ihn gefühlt gekillt und heute brauchst Du ihn und dass er dann nicht funktionieren kann, sowas macht mich sprachlos. Sowas ist auch undankbar für den Spieler", sagte die Trainerin der Frauen von Werder Bremen.