Irre Levinska-Show gegen Schwerin: Darum ist die Lettin so wertvoll für den DSC

Beim 3:2-Sieg des DSC über den SSC Palmberg Schwerin lief Marta Levinska vor allem in Satz drei und vier zur Höchstform auf.

Von Tina Hofmann

Dresden - Die 0:3-Niederlage in Stuttgart war für den DSC extrem bitter, am Sonnabend zeigte die Mannschaft eine unglaubliche Reaktion. In einem mehr als zweistündigen Kampf rang das Team in der mit 3000 Zuschauern ausverkauften Margon Arena den SSC Palmberg Schwerin mit 3:2 (25:23, 21:25, 24:26, 25:20, 15:6) nieder.

Marta Levinska (24, l.) feierte nach dem 3:2-Erfolg ausgelassen mit Larissa Winter (21, M.) und Emma Grome (23, r.). © Lutz Hentschel "Ich bin unglaublich froh und stolz, dass wir es noch so gezogen haben", schätzte Kapitänin Patricia Nestler (24) ein. "Man hat gemerkt, dass uns das Spiel von Mittwoch noch in den Knochen steckte. Am Anfang war es extrem schwerfällig, jede Rallye war ein richtiger Kampf."

Seit dieser Saison steht ihr Marta Levinska (24) als Stellvertreterin zur Seite und die Lettin war es, die nach dem 1:2-Satzrückstand nicht nur das Spiel an sich riss, sondern das ganze Team mit ihren Emotionen und ihrer Aggressivität führte. Allein im vierten Satz brachte sie zehn Angriffe auf den gegnerischen Boden, am Ende steuerte sie 25 Zähler (alles Angriffspunkte) zum Sieg bei und bekam die goldene MVP-Medaille. DSC Volleyball Darum weilt dieser Nationaltrainer gerade beim DSC "Ich wollte einfach aggressiv sein und dem Team die Energie geben, die es von mir benötigt. Das hilft mir selbst auch, um im Tunnel und explosiv zu sein", erklärte die 24-Jährige.

Völlig zu Recht bekam die lettische Nationalspielerin (2.v.r.) die goldene MVP-Medaille für die wertvollste Spielerin der Partie. © Lutz Hentschel

