Geplatzter Traum und feste Pläne: Deutscher Biathlon-Star kündigt Karriereende an!

Schönwald - Mit dem Ende der Olympischen Winterspiele in Italien rollte die Rücktrittslawine im Biathlon an. Doro Wierer (36), Paulina Bátovská Fialková (33) und nicht zuletzt DSV-Star Franziska Preuß (32) haben das Gewehr unter anderem an den Nagel gehängt. Folgt zeitnah die nächste? Janina Hettich-Walz (29) denkt ebenfalls bereits offen über ein baldiges Karriereende nach.

Janina Hettich-Walz (29) hat bereits einen Zeitplan für ihr Karriereende. © Hendrik Schmidt/dpa

"Noch ein, vielleicht auch noch zwei Jahre - und dann kommt das Ende meiner Karriere", kündigte die 29-Jährige nun im Interview mit dem SWR an.

Der Hauptgrund für den in diesem Falle eher frühzeitigen Rücktritt sei die Familienplanung. Die gebürtige Schwarzwälderin möchte nämlich definitiv noch ein zweites Baby, nachdem sie und ihr Mann Kai im Frühjahr 2025 ihre erste Tochter Karlotta begrüßen durften.

"Und mit zwei Kindern kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen", so die 29-Jährige weiter. "Es gibt einfach eine Saison, in der man keine Wettkämpfe machen kann. Da haben es Männer einfacher. Man muss es sich schon genau überlegen."

Nach der Geburt ihres ersten Kindes hatte sich Hettich-Walz mit dem großen Ziel der Olympischen Spiele vor Augen mühsam zurückgekämpft.

Bereits im September feierte sie ihr Comeback, schaffte es anschließend nach Italien, wo aber die große Ernüchterung folgte.