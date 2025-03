Diese Geheimtipps im März habt Ihr sicher verpasst!

Insgesamt macht der "Smaragdgrüne Traum" im Vergleich zu anderen Erweiterungen einen ziemlich guten Eindruck. An den Stärken und Schwächen des Hauptspiels, die in anderen Tests bereits beleuchtet wurden, ändert es aber nichts. Dass beispielsweise iOS-Spieler seit Monaten mit Spielabstürzen zu kämpfen haben, ist eine Frechheit.

Wie in den vergangenen Jahren typisch erscheint für das noch immer sehr beliebte Kartenspiel " Hearthstone " in einem gewohnten Zyklus ein neues Update.

Die "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" ist ein Fest für Nostalgiker. © Konami

Noch ein Kartenspiel, aber die "Yu-Gi-Oh! Early Days Collection" verdient durchaus eine besondere Erwähnung. Denn im Grunde genommen bekommt Ihr 14 (!) Spiele in einem. Da kann man schon sehr viel Zeit reinstecken.

Doch wer jetzt als "Yu-Gi-Oh!"-Fan völlig ausflippt, sollte gewarnt sein. Denn wie der Name schon sagt, sind die Titel aus der Anfangszeit des Kultspiels. Die Story, wenn man sie in einigen Titeln überhaupt so nennen kann, ist sehr limitiert.

Grafisch lassen sich die Teile natürlich auch nicht mit den neusten Ablegern der Serie vergleichen, die durch ihre 3D-Modellierung schon ziemlich hübsch anzusehen sind.

In erster Linie richtet sich die "Early Days Collection" also an Nostalgiker und Retro-Fans. Wer von Anfang an dabei war, wird über ein Schmunzeln nicht hinwegkommen, welche teils absurd "schwachen" Karten damals das Maximum waren.

Gerade, wem bei der riesigen Anzahl an Möglichkeiten heute etwas der Überblick abhandengekommen ist, könnte durchaus einen Blick riskieren.