Diese Spiele solltet Ihr über die Weihnachtstage zocken!

In Transport Tycoon Deluxe muss der Spieler Rohstoffe an Fabriken liefern und deren Produkte an die Bevölkerung bringen. Auch die Einwohner selbst wollen von A nach B gebracht werden.

Auf ihrer Reise begegnet die Protagonistin verschiedenen Menschen, die ihre Lebensgeschichten mit ihr teilen. © Scavengers Studio

In meinem Game-Test im Januar kam ich gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus, und genau so soll es jetzt weitergehen. Denn meiner Meinung nach steht fest: "Season: A letter to the future" ist einer der besten Titel des Jahres - den viele Menschen aber vermutlich gar nicht auf dem Schirm haben.

Anstatt Action, wilder Kämpfe oder ausufernder Open Worlds konzentriert sich "Season: A letter to the future" voll auf die Story, die kurz vor dem Ende der Welt spielt. Eine junge Frau macht sich auf ins Unbekannte, um letzte Erinnerungen (Geräusche, Fotos und Geschichten) für die Nachwelt zu sammeln und festzuhalten.

Es ist keine leichte Kost, so wird man ständig mit Gefühlen der Nostalgie, Trauer und Selbstreflexion konfrontiert, begleitet von einem mitreißenden Soundtrack und tollen Landschafts-Animationen.

Meiner Meinung nach also das perfekte Game zum besinnlichen Jahresende: Wann sonst hat man die Zeit und Ruhe, die vergangenen Lebensmonate mal ausgiebig Revue passieren zu lassen und zu entscheiden, ob man im kommenden Jahr genauso weitermachen oder lieber etwas verändern sollte?

Mit einer Spielzeit von sechs bis zwölf Stunden - je nachdem, wie tief man in die Welt kurz vor dem Untergang eintauchen will - bietet "Season: A letter to the future" genau die richtige Menge an Denkmaterial für die Feiertage.