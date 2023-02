Im März kommt eines der besten Horrorspiele aller Zeiten zurück!

Leipzig - Im März wird sich gegruselt! Capcom veröffentlicht nach den Remakes von Teil 2 und 3 nun auch den vierten "Resident Evil"-Ableger in neuem Glanz. Doch das ist nicht das einzige Gaming-Highlight , das der neue Monat mit sich bringt. Ein Überblick:

Ob das am Ende gut für das Gameplay ist, wird sich schon Anfang März zeigen.

Dort lösten wohl die Kriege dreier Reiche eine Reihe unschöner Folgen aus. Dadurch bekommt es Euer Held offenbar auch mit Gegnerhorden zu tun, wie es in den "Warriors"-Titeln üblich ist.

Spielen soll das Ganze in China zwischen dem 220. und 280. Jahrhundert nach Christus.

Das bisher Gezeigte steht seinen geistigen Vorgängern jedenfalls in nichts nach. Ihr könnt Euch wieder auf blitzschnelle und brachiale Kämpfe gegen mystische Widersacher freuen, die Euch mit ihren Skills alles abverlangen werden.

Im März kommt der dritte Teil der " Nioh "-Reihe auf den Markt! Wie? Das Spiel von Team Ninja sieht genau so aus und spielt sich ebenso wie "Nioh", heißt aber "Wo Long: Fallen Dynasty"?

Dass "Anno 1800" dank all dieser Features einen Wahnsinns-Spaß am PC bietet, ist schon seit Jahren klar. Jetzt muss Ubisoft zeigen, ob die Konsolen-Version da mithalten kann.

Hier entwerft Ihr riesige Metropolen, leitet aufstrebende Wirtschaften und besiedelt sogar neue Kontinente. Eure Strategie wird nur aufgehen, wenn Ihr Euch in Sachen Diplomatie, Handel und Kriegsführung beweist, es ist also jede Menge Nachdenken gefragt.

Nachdem das Aufbauspiel bisher ausschließlich für PC-Nutzer zugänglich war, sollen ab dem 16. März auch Playstation- und Xbox-Gamer in den Genuss der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert kommen.

Und das ist meiner Meinung nach auch gut so!

Spannend: Auch viel diskutierte Abschnitte wie der Inselteil werden weiterhin im Spiel sein. Capcom möchte dem Titel aus dem Jahr 2005 offenbar so treu wie möglich bleiben.

Können Sie auf 9mm rausgeben? In "Crime Boss: Rockay City" geht es um die Vorherrschaft in der Gangster-Welt eines fiktiven Ortes in Florida. © INGAME Studios/505 Games

Travis Baker. Was für ein Name. Ganz ehrlich: Wer möchte nicht ein Typ sein, der sich mit Travis Baker vorstellt? (Nicht zu verwechseln mit dem Drummer von Blink-182, Travis Barker.)

Und ab Ende März können wir in dem Shooter "Crime Boss: Rockay City" in die Rolle von Travis Baker schlüpfen. Zugegeben, das allein ist noch kein Argument, sich auf so ein Spiel zu freuen. Aber das kann ich gern nachliefern.

Man nehme die Grundatmosphäre von "Grand Theft Auto", werfe das Ganze in ein 80er- oder 90er-Gangsterfilm-Setting, schmücke es mit Megastars wie Michael Madsen ("Reservoir Dogs"), Danny Trejo ("Machete"), Michael Rooker ("Guardians of the Galaxy") und Kim Basinger ("9½ Wochen") und fertig ist der neue Epic-Games-Titel.

Schmeckt schon ganz nice, aber irgendwas fehlt noch, oder? Okay, schmecken wir es also noch ab - mit dem One-Hit-Wonder Vanilla Ice ("Ice Ice Baby") und - jetzt mal eben die Hose lockern, Leute - Chuck "Ich bekomme auch bei McDonald's einen Whopper" Norris. Das alles klingt so sehr nach High-End-Trash-Spaß.

Und das Ganze für etwa 30 Euro. Geil und billig? Ganz ehrlich - darf es ab und zu gerne sein. Also her damit. Ich bin mega gespannt auf diesen Titel.

Facts: