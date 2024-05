Forscher kreieren neues Horror-Virus, um offenbar Bio-Sicherheits-Standards zu umgehen

Shijiazhuang (Hebei/China) - Chinesische Forscher haben ein neues Horror-Virus im Labor erschaffen und erstmals an Hamstern getestet - Innerhalb von drei Tagen löschte der Ebola -ähnliche Erreger eine ganze Gruppe Versuchstiere aus.

Demnach habe man den Erreger an drei Wochen alten Hamstern "erfolgreich" testen können. Die Tiere hätten "systemische Erkrankungen, ähnliche denen von Ebola-Patienten entwickelt", heißt es weiter. Konkret bedeutet das: Ausschlag an den Augen, heftiges Fieber, multiples Organversagen, Tod.

Ein Forscherteam der renommierten Hebei Medical University hat das für Menschen harmlose VS-Virus gentechnisch so verändert, dass es nun Proteine des gefürchteten Ebola-Virus enthält. Nun veröffentlichten die Forscher eine Studie , auch die Zeitung " Independent " berichtet darüber.

Das Ebola-Virus fordert immer wieder Menschenleben. Noch fehlt ein wirksamer Impfstoff. Mit dem neuen Ansatz könnte sich das nun ändern. (Symbolbild) © 123RF/chagpg

Hintergrund der Forschung ist offenbar der Wunsch, gängige Bio-Sicherheitsstandards bei der Arbeit am Ebola-Virus zu umgehen. Denn eigentlich darf nur in Laboratorien der biologischen Schutzstufe 4 (BSL-4) am gefährlichen Virus geforscht werden.

Die chinesischen Forscher sind hingegen überzeugt, dass ihr neuer Ansatz geeignet sei, um auch in BSL-2-Laboratorien mit Ebola zu hantieren. "Das dürfte technologische Fortschritte und Durchbrüche bei der Bekämpfung der Ebola-Virenerkrankung beschleunigen", heißt es in der Studie.

Laut einem Bericht der Fachzeitschrift "Science" gab es 2023 weltweit 51 BSL-4-Einrichtungen in 27 Ländern. In Deutschland verfügen vier Einrichtungen über BSL-4-Status.

Auch wenn das neue Virus angeblich ungefährlich für Menschen ist, bleibt die Forschung daran umstritten. Viele dürften sich noch an die Corona-Pandemie erinnert fühlen, die mutmaßlich in einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan ihren Ursprung nahm.