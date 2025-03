Durchbruch im Vermisstenfall Émile (†2): Großeltern festgenommen!

Was genau nun zur Festnahme führte, ist aktuell noch nicht bekannt. Sie sei aber im Zuge der "Überprüfung von Informationen" geschehen, die in den vergangenen Monaten bei den Ermittlungen zusammengetragen wurden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft erläuterte.

Die Polizei suchte anschließend lange vergeblich nach ihm, aber knapp neun Monate später fand eine Wanderin seine sterblichen Überreste.

Zunächst gab es keine Gewissheit zur genauen Todesursache: "Zwischen einem Sturz des Kindes, fahrlässiger Tötung und Mord können wir noch immer keine These als wahrscheinlicher erachten als die andere, um das Verschwinden und den Tod des Kindes Émile zu erklären", erklärte die Staatsanwaltschaft Jean-Luc Blachon wenige Tage nach dem Knochenfund in einer Mitteilung.

Die umgehend eingeleiteten Ermittlungen führten so vorerst auch zu keinem Ergebnis - bis jetzt. Vor wenigen Tagen war nämlich Bewegung in den Fall gekommen, als die Beamten einen Blumentopf in der Nähe der Kapelle des Dorfs beschlagnahmten. Laut Berichten sollen sie einen anonymen Tipp per Brief erhalten haben.

