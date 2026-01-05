Bei Neujahrsempfang: Eugen Block hofft auf Hilfe der Justiz

Seit einem halben Jahr steht Christina Block wegen Kindesentführung vor Gericht. Ihr Vater, Eugen Block, hofft weiter auf die Hilfe der Justiz.

Von Bernhard Sprengel



Hamburg - Auf dem Neujahrsempfang 2026 der Hamburger Block-Gruppe hat sich Firmenchef Eugen Block (85) zum Sorgerechtsstreit um seine Enkelkinder geäußert.

Eugen Block (85) hielt eine Rede auf dem Neujahrsempfang der Block-Gruppe. © Marcus Brandt/dpa "Ich hoffe sehr, dass im neuen Jahr die Hamburger Justiz mir und meiner Familie wirklich ein gutes Recht bringt und die nötige Hilfe beschert, die wir brauchen. Die Hilfe, damit die Kinder wieder zur Mama kommen", sagte der 85-Jährige vor mehr als hundert geladenen Gästen. Eugen Blocks Tochter Christina (52) muss sich seit einem halben Jahr einem Prozess am Landgericht Hamburg stellen. Die 52-Jährige ist wegen Kindesentziehung angeklagt. Nach einem jahrelangen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel soll sie den Auftrag gegeben haben, ihre Kinder - damals im Alter von zehn und 13 Jahren - vom Wohnort des Vaters in Dänemark zu entführen und nach Deutschland zu bringen. Ukraine Ukraine-Krieg: Mindestens zwei Tote bei russischen Angriffen auf Kiew Vier Tage nach der Rückholaktion in der Silvesternacht 2023/24 hatten die beiden Kinder auf gerichtliche Anweisung wieder zu ihrem Vater und dessen neuer Frau zurückkehren müssen.

Eugen Block: Merz ist ein "Geschenk für Deutschland"

Eugen Block (85), Vater von Christina Block (r) und seine Tochter (52) nahmen am Neujahrsempfang der Block-Gruppe teil. © Marcus Brandt/dpa "Ich hoffe sehr, dass auch der Hensel bald wirklich verklagt wird. Das ist der allein Schuldige", sagte Eugen Block. Hensel wurde ebenfalls wegen Kindesentziehung angeklagt, weil er die Kinder nach einem Wochenendbesuch bei sich behalten hatte. Wann es zu einem Prozess gegen ihn kommt, ist noch unklar. Eugen Block beendete seine Ansprache vor dem familieneigenen Hotel "Grand Elysée" mit den Worten: "So, und damit wünsche ich Ihnen heute Abend Freude, Abstand vom Gericht in diesem Jahr." Eingangs hatte der 85-Jährige nicht mit lobenden Worten für Friedrich Merz gespart. "Er ist einer der besten Bundeskanzler nach Konrad Adenauer." Der Gründer der Steakhaus-Kette "Block House" erwähnte die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie, die Abschwächung des Lieferkettengesetzes und die Abkehr vom Verbrenner-Aus im Jahre 2035. Israel Krieg Nahost-Konflikt: Trump droht Iran erneut wegen Vorgehen gegen Proteste Die Entscheidungen der EU seien ein Werk von Friedrich Merz. Dieser sei "ein Geschenk für unser Deutschland".

Christina Block ergriff nicht das Wort