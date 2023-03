Heute deutscher ESC-Vorentscheid: So bestimmt IHR "Unser Lied für Liverpool" 2023

Köln - Die neun Kandidaten für " Unser Lied für Liverpool " könnten nicht unterschiedlicher sein: Vom Schmusesänger über die Punkrocker bis hin zum Partysänger ist alles dabei. Wer Deutschland tatsächlich beim Eurovision Song Contest (ESC) am 13. Mai vertritt, entscheidet sich am heutigen Freitagabend - auch Ihr seid gefragt!

Zu den optisch auffälligsten Musikern gehören definitiv die Bands Lonely Spring sowie Lord Of The Lost . Letztgenannte schafften es mit ihrem Album "Blood & Glitter" - mit der gleichnamigen Single treten sie beim Vorentscheid an - Anfang Januar innerhalb von sechs Tagen an die Spitze der Charts.

Startnummer 5: Will Church. © dpa/Rolf Vennenbernd

Den internationalsten Sound bringt wohl Sänger TRONG (30) mit. Bereits fünf Mal hat er sich beworben, nun hat es geklappt. Sein Song "Dare To Be Different" erinnert an den typischen K-Pop - kein Wunder, schließlich gewann der 30-Jährige 2015 "Vietnam Idol", ist in seinem Heimatland ein waschechter Star.

Ebenfalls herausstechend ist der Beitrag von Patty Gurdy (26). Die Musikerin mit der Drehleier ist in der Folkszene längst eine feste Größe, ihr Celtic-Folk-Pop-Song "Melodies Of Hope" entführt die Zuhörer sofort in die schottischen Highlands.

René Miller (28), der eigentlich Profi-Fußballer werden wollte, sieht seine Songs als Therapiestunde, verarbeitet mit seinem ESC-Beitrag "Concrete Heart" eine toxische Beziehung. Anica Russo (22), die bereits mit Ariana Grande (29) und Zoe Wees (21) unterwegs war, erzählt mit ihrer im Walzertakt geschriebenen Ballade "Once Upon A Dream" die Geschichte eines kleinen Mädchens, das hoch hinaus möchte, aber das Leben stellt sich dazwischen.

Will Church (28) nahm 2021 an "The Voice of Germany" teil und möchte mit seinem Song "Hold On" allen Mut machen, die unter dem Druck der Gesellschaft einzubrechen drohen.