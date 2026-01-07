Für seine Social-Media-Posts: Söder erhält Negativ-Preis "Grauer Haken 2025"

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU ) wird nicht selten für seine Social-Media-Selbstdarstellungen von Internet -Persönlichkeiten, Kabarettisten und politischen Kritikern aufs Korn genommen. Jetzt hat er dafür sogar einen Preis bekommen – allerdings keinen guten.

Grauer Haken statt blaues Lichtschwert: An seinem 59. Geburtstag wurde CSU-Boss Markus Söder zum Sieger eines Negativ-Preises gewählt. © Daniel Vogl/dpa

Der Podcast "Haken dran", der sich mehrmals pro Woche mit den Entwicklungen und Hintergründen in der Social-Media-Welt beschäftigt, hat den "Grauen Haken" ausgerufen.

"Ihr habt abgestimmt – und entschieden! Deutschlands neuer Social Media-Negativpreis, der Graue Haken 2025, geht mit 33,8 Prozent der Stimmen an Markus Söder für sein digitales Lebenswerk für den Kampf für die Platzierung von Bratwürsten und Schnitzeln im deutschen Social Web", heißt es unter anderem auf dem Instagram-Kanal des Podcasts.

Veröffentlicht wurde diese Nachricht ausgerechnet am Montag, als Söder seinen 59. Geburtstag feierte.

Ob er sich über dieses "Geschenk" freut? Da der Podcast demnächst auf Live-Tour geht und am 22. Januar in München Halt macht, könnte es hier zur feierlichen Preisverleihung kommen.

"Wir versuchen jetzt, eine Übergabe zu organisieren. Mehr Infos dazu findet ihr in aktuellen Episode", schreibt Podcast-Host und selbsternanntes "Orakel von Selfie", Gavin Karlmeier.