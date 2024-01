Letzte Generation mit neuer Protest-Strategie: "Wir haben Traktoren, wir dürfen das!"

Wie beispielsweise auf der Jahnallee in Leipzig oder Fritz-Löffler-Straße in Dresden haben sich die Aktivisten in mehreren deutschen Städten wieder auf den Asphalt geklebt, diesmal allerdings mit Spielzeugtraktoren, oder welchen, die aus Pappe gebaut waren.

Wie hier in München sind die Demonstranten wie üblich von der Polizei abgeführt worden, da halfen auch die "Trecker" nichts. © Letzte Generation

"Die Website des Bauernverbands wurde nicht beschlagnahmt, es wurde niemand in Präventivhaft genommen und der Verbandspräsident Joachim Rukwied muss sich vermutlich auch nicht vor einer Hausdurchsuchung fürchten", bemängelten die Aktivisten die Ungleichbehandlung.



Bei der Organisation wurde im Mai 2023 eine groß angelegte Razzia unter der Federführung der Staatsanwaltschaft München durchgeführt, bei der es bundesweit 15 Hausdurchsuchungen gab.

Lina Johnsen (25), Sprecherin der Letzten Generation, die sich am Mittwoch selbst am Protest in Leipzig beteiligte, erklärt die neue Strategie in einer Pressemitteilung.

"Wir fragen uns, warum unsere Regierung den Protesten der Bauern so viel offener gegenübersteht, als denen der Klimagerechtigkeitsbewegung? Für den Fall, dass die Regierung einfach Traktoren lieber mag als Warnwesten, haben wir uns auch Traktoren besorgt", teilte die 25-Jährige mit.



Die Bauern selbst werden diese neue Protestform der Letzten Generation wohl eher als eine Verspottung ihres eigenen Anliegens ansehen. Genützt haben die "Traktoren" den Klima-Protestlern aber auch nichts - die Blockaden wurden wie üblich von der Polizei auf- und abgelöst.