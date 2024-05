Kommentar: Israels ESC-Teilnehmerin Eden Golan hat die dicksten Eier von allen!

Malmö/Tel Aviv - Es gehört nicht viel Mut dazu, sich auf die Straße zu stellen oder Universitäten zu blockieren und seinen ganzen Hass auf Israel oder Juden herauszubrüllen, wie wir es seit Tagen vor allem in den USA, Frankreich, Großbritannien sowie auch Deutschland mitbekommen. Wer für mich wirklich Mut hat, ist Eden Golan !

Eden Golan (20) wird Israel beim ESC 2024 vertreten. Ihr Song heißt "Hurricane". © Ran Yehezkel/ESC/EBU/dpa

Die israelische Teilnehmerin am Eurovision Song Contest 2024 in Malmö hat sich, allen Boykott-Aufrufen zum Trotz, man solle Israel doch bitte schön auf gar keinen Fall beim Liederwettbewerb antreten lassen, am 30. April ins Flugzeug gesetzt und ist entschlossen nach Schweden geflogen.

Dort wird die 20-Jährige nun wegen Anschlags- und sonstigen Morddrohungen gegen sie rund um die Uhr geschützt und verlässt ihr Hotelzimmer nur für die wichtigsten Termine. Angst habe sie trotzdem nicht. Das dürfte am Wesen der Israelis liegen.

Denn wer ständig mit einer gewissen Gefahr lebt, lernt, nicht ängstlich mit ihr umzugehen.

Wie cool, selbstbewusst, souverän und vor allem freundlich Golan mit all dem Hass umgeht, der ihr von so vielen Menschen entgegenschlägt, macht sie für mich zur echten Gewinnerin. Diese Frau hat Eier! Und zwar die dicksten von allen, die sich gerade in Malmö aufhalten.

Sie lässt sich nicht einschüchtern von Drohungen der Israel-Hasser, pro-palästinensischen Sympathisanten oder Künstlern, die wahrscheinlich keine Ahnung vom ganzen Nahost-Konflikt haben, die aber in die große, enorm emotionale Propagandafalle der Hamas tappen.

Denkt von diesen Leuten eigentlich noch jemand an das furchtbare Massaker, das Islamisten am 7. Oktober in Israel angerichtet haben?