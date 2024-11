Sprüche zum Geburtstag: Persönliche Worte und lustige Glückwünsche

Glücklicherweise muss man nicht ewig grübeln, was ein guter Spruch zum Geburtstag sein könnte. Kluge Köpfe, begnadete Schriftsteller und Philosophen haben die schönsten Glückwünsche bereits in poetische Worte gefasst, die man auf die Geburtstagskarte oder als WhatsApp-Nachricht schreiben kann.

"Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren."

"Glückwunsch! Ab sofort nennen wir Dich Heavy Metal: Silber im Haar, Gold in den Zähnen und Blei in den Knochen!"

"Was die Zeit dem Menschen an Haar entzieht, das ersetzt sie ihm an Witz."

"Happy Birthday! Mögen Deine Ideen so lebendig sein wie die Diskussionen in unseren Meetings."

"Z um Geburtstag wünsche ich Dir Erfolg bei all Deinen Projekten und immer eine Kaffeetasse in Reichweite!"

"Das Leben wird nach Jahren gezählt und nach Taten gemessen."

von Laotse

"Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen."

von Seneca

"In zwanzig Jahren wirst Du die Dinge bereuen, die Du nicht getan hast anstatt die Dinge, die Du getan hast. Deshalb zieh den Anker ein, verlasse den sicheren Hafen und fang den Wind in Deinen Segeln. Entdecke, träume, erkunde."

von Mark Twain

"Rechnet man die Jahre zusammen, erscheint die Lebenszeit kurz; bedenkt man aber den Wandel der Dinge, scheint es einem eine Ewigkeit."



von Plinius der Jüngere

"Die Leute, die nicht zu altern verstehen, sind die gleichen, die nicht verstanden haben, jung zu sein."

von Marc Chagall

"Der Geburtstag ist das Echo der Zeit."

von Evelyn Waugh

"Geburtstage sind die Tage, an denen man das was war betrachtet, das was ist bewertet, und das was sein wird voller guter Hoffnung erwartet."

von Samuel Butler

"Jedes Jahr ist ein weiterer Pinselstrich auf dem Meisterwerk Deines Lebens."

von unbekannt

"Mit jedem Geburtstag wachsen nicht nur die Jahre, sondern auch die Geschichten, die wir erzählen können."

von unbekannt

"Ein Geburtstag ist ein Anlass, um zu feiern, wo Du warst, wer Du bist und wohin Du gehst."

von unbekannt

"Die Kunst des Lebens ist es, jedes Jahr wie ein kostbares Geschenk zu behandeln."

von unbekannt