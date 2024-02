Warnstreik am Hamburger Flughafen ohne große Auswirkungen

Hamburg - Trotz eines Warnstreiks bei den Bodenverkehrsdiensten hat der Betrieb am Hamburger Flughafen am Freitag weitgehend normal funktioniert.

Über 37.000 Passagiere wollten am Freitag in Hamburg starten oder ankommen. © Rabea Gruber/dpa

Die weitaus meisten Flüge starteten und landeten planmäßig, wie aus den Anzeigen hervorging. Vor der Sicherheitskontrolle bildeten sich längere Schlangen. Wegen eines Warnstreiks der Kontrollmitarbeiter am Vortag sei der Andrang größer als sonst, sagten Mitarbeiter des Flughafens.

"Der Flugbetrieb läuft regulär", sagte Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer. Beeinträchtigungen könnten dennoch nicht ausgeschlossen werden. Sie riet den Passagieren, mit möglichst wenig Gepäck zu reisen und ihren Flugstatus laufend im Blick zu behalten.

Laut Anzeigetafel wurden fünf Abflüge und drei Ankünfte gestrichen. Betroffen waren Verbindungen von und nach Helsinki, München, Stuttgart und Köln/Bonn. Grund für den Ausfall dieser Flüge sei aber nicht der aktuelle Warnstreik in Hamburg, betonte Niemeyer. Am Nachmittag wies der Online-Abflugplan keinerlei Verspätungen aus.

Am Hamburg Airport waren für Freitag 135 Abflüge und 132 Ankünfte mit über 37.000 Passagieren geplant. Am Flughafen sind die Beschäftigten der Dienstleister Groundstars, Stars und Cats zum Warnstreik aufgerufen. Die Dienstleister gehören zur HAM Ground Handling GmbH, einer 100-prozentigen Tochter der Flughafen Hamburg GmbH.

Diese sind laut Gewerkschaft unter anderem für die Be- und Entladung der Flugzeuge, die Bereitstellung technischen Geräts, das Zurückschieben der Flugzeuge, die Gepäckabfertigung, die Flugzeug-Enteisung sowie die Innenreinigung der Maschinen zuständig. Die Gepäckabfertigung war am Freitagmorgen jedoch geöffnet. Der Vorabend-Check-In für Flüge am Samstag war nicht möglich.