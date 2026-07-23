Robert Marc Lehmann zerlegt DNA-Analyse von "Timmy": "Der Wal ist tot, Punkt!"

Lohmar - Die Pressekonferenz von Dr. Kirsten Tönnies zu Buckelwal "Timmy" schlägt weiter hohe Wellen. Auch Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43) hat sich zu den Ausführungen der Tierärztin geäußert - und sich verzweifelt gezeigt.

Meeresbiologe Robert Marc Lehmann (43) hat sich nach der Pressekonferenz zur DNA-Analyse von Buckelwal "Timmy" fassungslos gezeigt. © Instagram/robertmarclehmann

In einem mehr als achtminütigen Video auf Instagram machte der YouTuber seinem Frust Luft. "Ich habe noch nie eine solche Pressekonferenz erlebt. Man hätte das nicht machen dürfen", verdeutlichte der 43-Jährige gleich zu Beginn der Aufnahme.

Der Auftritt von Dr. Tönnies sei eine "große Katastrophe" gewesen, urteilte Lehmann. "Dass sich da jemand hinsetzt, der wirklich überhaupt keine Ahnung von DNA hat und versucht, das einzuordnen ... das ist nicht gut. Das ist kontraproduktiv", unterstrich der Biologe.

Die Ärztin hatte unter anderem erklärt, dass die beiden untersuchten DNA-Proben derart große Abweichungen aufgewiesen hätten, dass sie von unterschiedlichen Tierarten stammen müssten. "Also das eine ist vielleicht ein Buckelwal, das andere zum Beispiel ein Schweineschnitzel", witzelte Lehmann.

Ernst wurde er allerdings, als er auf die Folgen der Pressekonferenz zu sprechen kam. "Was jetzt passiert, ist, dass das ganze Internet denkt, Timmy lebt. Oder alles ist eine ganz große Verschwörung. Diese Pressekonferenz hat Öl ins Feuer der Schwurbler gegossen. Und jetzt brennt das ganze Internet", stellte er ernüchtert fest.