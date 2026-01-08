Brandopfer von Crans-Montana sollen Spenderhaut von Toten erhalten

Zürich - Eine Woche nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana haben Zürcher Spitäler von einem Lieferanten bisher 9,3 Quadratmeter Spenderhaut für Brandopfer erhalten. Das teilte die niederländische Gewebebank der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Außerdem habe die Gewebebank Spenderhaut auch nach Leipzig geliefert, wo drei Schweizer Brandopfer behandelt werden, hieß es.

Bei der offiziellen Zeremonie im Kanton Wallis werden mehr als 1.000 Gäste erwartet - Etwa 30 Staaten kündigten ihre Teilnahme an. © Antonio Calanni/AP/dpa

Die Haut von toten Spendern sei zum Universitätsspital und zum Kinderspital Zürich gebracht worden, so die Gewebebank "ETB-BISLIFE".

"Glücklicherweise zeigten sich die Schweizer Zollbehörden sehr kooperativ und ermöglichten eine verzögerungsfreie Abfertigung der Spenderhaut", sagte ein Sprecher der Gewebebank in Haarlem der Agentur.

Die Spenderhaut wird als temporärer Hautersatz eingesetzt, um die Wunden schwer brandverletzter Patienten zu schützen, Infektionen zu verhindern und die Heilung zu unterstützen, bis das Einsetzen körpereigener Haut möglich ist.

Am Freitag gedenkt die Schweiz mit einem nationalen Trauertag der 40 Toten der Brandkatastrophe. Bei dem Inferno wurden 116 Menschen verletzt.

Der Tag sei der Erinnerung an die Todesopfer, der Solidarität mit den Verletzten und der Verbundenheit mit allen Betroffenen gewidmet, hieß es seitens der Behörden. Die ganze Schweiz sei aufgefordert, am Freitag um 14 Uhr innezuhalten.