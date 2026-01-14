Besondere Überraschung: Oma Edith und Oma Elli stehen mit Bushido auf der Bühne
Hamburg - Das hatten Oma Edith (98) und Oma Elli (95) auf ihrem Konzertbesuch bei Rapper Bushido (47) ganz bestimmt nicht erwartet. Ihr Pfleger Rashid Hamid (32) hatte eine Überraschung parat.
Im Dezember wurde schon bekannt, dass der Rapper den Pfleger und die beiden Seniorinnen auf sein Konzert in Hamburg eingeladen hatte. Doch das sollte nicht alles sein.
Der TikTok-Pfleger startete einen Aufruf auf Instagram mit den Worten: "Bushido, was sagst du? Morgen stehen Oma Edith und Elli auf der Bühne! Das wäre ein einmaliges Erlebnis!"
Unter dem Video rief er seine Follower dazu auf, Bushido in den Kommentaren zu markieren, um so dafür zu sorgen, dass seine Überraschung gelinge.
Und das funktionierte: Der 32-Jährige teilte ein Video auf Instagram, in dem zu sehen ist, wie Oma Edith und Oma Elli gemeinsam mit Rashid auf die Bühne gehen.
Bushido singt "Für immer jung"
Als der Rapper den Song "Für immer jung" performte, saßen die beiden "Omas" dabei ganz vorne auf der Bühne und waren sichtlich gerührt.
Doch für den Rapper schien es ebenso ein besonderer Moment gewesen zu sein. Der 47-Jährige hielt eine kleine Ansprache:
"Ich bin eigentlich der Meinung, dass oft Menschen, die ganz jung sind und Menschen, die ganz alt sind, irgendwie ein bisschen zur Seite geschoben werden, weil die Menschen, die in der Mitte stehen, sich selber so wichtig nehmen, dass sie oft die Älteren und die Jüngeren ein bisschen vergessen."
Zum Abschluss gab es für die beiden Seniorinnen noch eine exklusive Autogrammstunde bei Bushido.
Der TikTok-Pfleger bedankte sich bei seiner Community: "Das war einfach ein Gänsehautmoment, den man gar nicht in Worte fassen kann. Ich bin euch allen unendlich dankbar."
Titelfoto: Bildmontage: Screenshots Instagram/pflege.smile (2), Annette Riedl/dpa