Besondere Überraschung: Oma Edith und Oma Elli stehen mit Bushido auf der Bühne

Hamburg - Das hatten Oma Edith (98) und Oma Elli (95) auf ihrem Konzertbesuch bei Rapper Bushido (47) ganz bestimmt nicht erwartet. Ihr Pfleger Rashid Hamid (32) hatte eine Überraschung parat.

Pfleger Rashid Hamid (32) hatte eine Überraschung für Oma Elli (95) parat. © Bildmontage: Screenshots Instagram/pflege.smile (2)

Im Dezember wurde schon bekannt, dass der Rapper den Pfleger und die beiden Seniorinnen auf sein Konzert in Hamburg eingeladen hatte. Doch das sollte nicht alles sein.

Der TikTok-Pfleger startete einen Aufruf auf Instagram mit den Worten: "Bushido, was sagst du? Morgen stehen Oma Edith und Elli auf der Bühne! Das wäre ein einmaliges Erlebnis!"

Unter dem Video rief er seine Follower dazu auf, Bushido in den Kommentaren zu markieren, um so dafür zu sorgen, dass seine Überraschung gelinge.

Und das funktionierte: Der 32-Jährige teilte ein Video auf Instagram, in dem zu sehen ist, wie Oma Edith und Oma Elli gemeinsam mit Rashid auf die Bühne gehen.