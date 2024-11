Vampir-Film vom Oppenheimer-Regisseur? Tom Holland und Zendaya stehen für Nolan vor der Kamera!

Los Angeles (USA) - Er ist der Superstar unter den Regisseuren: "Dark Knight"- und "Interstellar"-Macher Christopher Nolan (54)! Nach dem gigantischen Erfolg von " Oppenheime r " steht nun endlich das nächste Projekt des Oscar-Gewinners in den Startlöchern. Dabei scheint er sich in gänzlich neue Gefilde zu wagen. Zu dem wie üblich beeindruckend Cast soll auch Hollywoods junges Power-Couple gehören.

Christopher Nolan (54) ist seit diesem Jahr endlich ein Oscar-Gewinner. © Robyn Beck / AFP

Für viele Fans und Kritiker war "Oppenheimer" - Nolans Historienfilm über den "Vater der Atombombe" - der beste Film des vergangenen Jahres. Als eben jener wurde er dementsprechend bei den diesjährigen Academy-Awards ausgezeichnet. Auch im TAG24-Film-Ranking landete er 2023 auf Platz 1.

Lange war nicht klar, was der "Inception"-Regisseur als Nächstes vorhat. Nun steht immerhin fest, dass sein dreizehnter Film am 17. Juli 2026 in den Kinos erscheinen soll.

Auch um den Inhalt des mutmaßlichen Blockbusters ranken sich spektakuläre Gerüchte - so soll Nolan seinen ersten Horrorfilm wagen! Berichten zufolge könnte das nächste Werk des US-amerikanisch-britischen Filmemachers ein Vampirstreifen, der in den 1920er-Jahren spielt, sein.

Völlig neues Terrain für Nolan, der bislang vor allem als begnadeter Sci-Fi-Regisseur gilt. Doch mit den Historienfilmen "Dunkirk" und "Oppenheimer" bewies er bereits, dass er auch in anderen Genres zu brillieren weiß.

Über sein neues Projekt sickern indes immer mehr Details zum Cast durch. Und der ist wieder einmal mit jeder Menge großer Namen versehen.