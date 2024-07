Jack Black sauer wegen Trump-Kommentar: "Tenacious D"-Tour abgesagt! Band vor dem Aus?

"Tenacious D" wird vorerst nicht mehr auftreten! © dpa | Daniel Vogl

Bereits seit 1990 stehen Hollywood-Star Black und Gitarrist Gass gemeinsam auf der Bühne. Ihre Band feiert in diesem Jahr eigentlich ihr dreißigjähriges Bestehen - doch das Jubiläum wird nun vom drohenden Zerwürfnis überschattet!

Am Wochenende schoss ein Attentäter bei einem Wahlkampfauftritt auf Trump - verletzte ihn mit einer Kugel am Ohr. Black zählt in Hollywood zu den lautesten Kritikern des Republikaners, sprach Joe Biden (81) öffentlich seine volle Unterstützung aus.

Und dennoch hat er zu dem Zwischenfall, bei dem ein Zivilist sein Leben verlor, eine deutliche Meinung - die sich offenbar von der seines musikalischen "Bruders" unterscheidet.

Denn als "Tenacious D" am Sonntag - kurz nach der Attacke auf Trump - in Sydney auf der Bühne stand, lies sich Gass an seinem 64. Geburtstag zu einem folgenschweren Kommentar hinreißen.