Sohn von Verona Pooth verrät, wer bei ihm zu Hause wirklich das Sagen hat

Berlin - Neues Kapitel für Diego Pooth (22): Der " Let’s Dance "-Gewinner ist mit Freundin Louisa Büscher (22) zusammengezogen und hat sich gleich doppelt Verantwortung aufgehalst.

Diego Pooth (22, r.) mit seinen Eltern Verona Pooth (57) und Vater Franjo Pooth (56). (Archivfoto) © Joerg Carstensen/dpa

Wie RTL berichtete, leben der 22-Jährige und seine gleichaltrige Freundin seit ein paar Monaten gemeinsam in Berlin.

Louisa hat dafür sogar ihre Heimat Düsseldorf hinter sich gelassen. Doch keine Spur von Heimweh: Bisher "funktioniert alles super", verrät Diego am Mittwochabend bei einem Deichmann-Event.

Klingt also nach Harmonie, wäre da nicht ein ziemlich quirliger Mitbewohner: Bulldogge Daisy hält die beiden ziemlich auf Trab.

"Wir haben uns einen kleinen Hund zugelegt. Das ist natürlich auch sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich", erzählt der Sohn von Verona Pooth (57).

Daisy sei "sehr lebhaft und braucht noch eine Menge Erziehung tatsächlich".