Sohn von Verona Pooth verrät, wer bei ihm zu Hause wirklich das Sagen hat
Berlin - Neues Kapitel für Diego Pooth (22): Der "Let’s Dance"-Gewinner ist mit Freundin Louisa Büscher (22) zusammengezogen und hat sich gleich doppelt Verantwortung aufgehalst.
Wie RTL berichtete, leben der 22-Jährige und seine gleichaltrige Freundin seit ein paar Monaten gemeinsam in Berlin.
Louisa hat dafür sogar ihre Heimat Düsseldorf hinter sich gelassen. Doch keine Spur von Heimweh: Bisher "funktioniert alles super", verrät Diego am Mittwochabend bei einem Deichmann-Event.
Klingt also nach Harmonie, wäre da nicht ein ziemlich quirliger Mitbewohner: Bulldogge Daisy hält die beiden ziemlich auf Trab.
"Wir haben uns einen kleinen Hund zugelegt. Das ist natürlich auch sehr viel Arbeit, aber es lohnt sich", erzählt der Sohn von Verona Pooth (57).
Daisy sei "sehr lebhaft und braucht noch eine Menge Erziehung tatsächlich".
Karriere statt Kinder: So tickt Diego Pooth mit 22
An Nachwuchs in menschlicher Form denkt der 22-Jährige trotzdem noch nicht. "Ich bin 22. Um das Ganze andere macht man sich Gedanken, wenn man so auf die 30 zugeht", sagt er entspannt.
Und auch beruflich läuft es rund: Nach seinem "Let's Dance"-Sieg trat Diego gemeinsam mit Mama Verona bei "Schlag den Star" an.
Er liebe vor allem die sportliche Herausforderung und sei neuen TV-Projekten gegenüber offen: "Sobald eine coole Anfrage reinkommt, werde ich bestimmt nicht Nein sagen."
Dennoch steht für den jungen Pooth die Karriere abseits der Kameras im Fokus: "Ich studiere Product Management und baue gerade eine Nahrungsergänzungsmittelfirma auf."
Damit zeigt Diego, wie wichtig es ihm ist, etwas Eigenes zu schaffen, das wirklich zu ihm passt. Sein gesundheitsbewusster Plan: "Den Körper morgens schon so zu optimieren mit verschiedenen Nährstoffen, Vitaminen und Aminosäuren, dass man für den ganzen Tag ein Grundfundament geschaffen hat."
Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa