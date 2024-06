"Party Sahne" in Scheeßel: Ski Aggu erfüllt sich großen Traum auf dem Hurricane

Für Ski Aggu (26), bürgerlich August Jean Diederich, war es der erste Auftritt auf dem Hurricane Festival. © TAG24/Franziska Rentzsch

Nur wenige Stunden vorher war das Gelände nach einem kurzen Sturzregen eröffnet worden: Für den Tag blieben Schauer angesagt, doch die Sterne meinten es wohl gut mit dem Berliner Rapper. Um 16.20 Uhr landete er bei strahlendem Sonnenschein mit seinem Raumschiff auf der River Stage, um die ersten Zeilen von "Party Sahne" anzustimmen.

Mit diesem Song hatte er erst 2022 seinen ersten musikalischen Durchbruch gefeiert. Ein Jahr später folgte der Song "Friesenjung", mit dem er vor allem auf der Plattform TikTok viral ging.

Wieder ein Jahr später: Hurricane 2024. Und Ski Aggu performte, als habe er seit Jahren nichts anderes gemacht. In Superstar-Manier reichte er den kreischenden Fans in der ersten Reihe gnädig die Hände, hüpfte über die gesamte Bühne und feuerte einen Song nach dem anderen ab.

Nur eine Sache entlarvte ihn dann eben doch als Newcomer: Die Momente, in denen er sich kopfschüttelnd die Tausenden tanzenden Fans anschaute, sich an die Stirn fasste und überwältigt erklärte: "Das ist die größte Crowd, vor der ich in meinem Leben je gespielt hab! Ich hab's geschafft Mama, ich hab's geschafft!"

Dass viele extra für den Rapper angereist waren, bewiesen nicht zuletzt die zahlreichen Ski-Brillen in den dicht gedrängten vorderen Reihen. Dahinter formierten sich Moshpits und – angeleitet durch Ski-Aggu – Circle Pits und eine Wall of Death.

Schließlich hatte sich der 26-Jährige Großes vorgenommen: "Ich will, dass es die geilste Show wird, die ich in meinem Leben je hatte. Und ich will auch, dass es die geilste Show wird, die ihr in eurem Leben je hattet!"