Als Thorsten Legat diese Nachricht liest, rastet er komplett aus: "Was ein Drecksweib!"

Hückeswagen – Thorsten "Kasalla" Legat (54) ist als Freund offener Worte gepaart mit einem kurzen Geduldsfaden berüchtigt. Als der Ex-Profi-Fußballer jetzt sieht, was für eine Nachricht seine Ehefrau Alexandra bekommen hat, fährt der Vater von "Temptation Island"-Fremdgänger Nico (25) vollends aus der Haut.

Thorsten Legat (54) ist seit 1996 mit seiner Frau Alexandra verheiratet. © Montage: Instagram/Thorsten Legat

Es kehrt einfach keine Ruhe ein im Hause Legat. Seitdem Nico seine nunmehr Ex-Freundin Sarah (24) im TV betrogen hat, durchleben nicht nur der Verführte, sondern auch seine Eltern ein Wechselbad der Gefühle.

Obwohl zuletzt alle Zeichen darauf standen, dass sich Thorsten und Alexandra Legat von ihrem Sohn distanzieren, sind auch sie vom Hass etlicher "Temptation Island"-Zuschauer betroffen.

Eine Userin warf Alexandra jetzt über die Kommentarfunktion bei Instagram vor, die mutmaßlich abgekartete Fremdgeh-Aktion ihres Juniors unterstützt zu haben.

"Ich kann mir nicht vorstellen, wie man als Mutter mehr versagen kann … Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", beschuldigte die Nutzerin die Legat-Gattin.

In einer weiteren Nachricht derselben Userin, die Alexandra in ihrer Story teilte, wurde es dann so düster, dass Ehemann Thorsten seiner Wut öffentlich Luft machen musste.