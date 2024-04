Antonia Hemmer verkündet große Veränderung und bricht dann in Tränen aus

Köln/Hannover - "Ich muss euch etwas sagen" - Mit diesem Satz verkündete Antonia Hemmer (23) am Dienstag eine große Veränderung in ihrem Leben.

Vor Stolz platzend gab sie ihren Followern natürlich sofort eine Roomtour, doch kurz darauf sprach sie weinend in die Kamera: "Mir kommen gerade echt die Tränen. Ich kann es noch gar nicht glauben und bin auch so überwältigt von euren ganzen Nachrichten. Ich glaube auch, dass es genau der richtige Schritt war, hier hinzuziehen!"

Und auch Antonia habe mit einer Zusage niemals gerechnet, wie sie in ihrer Instagram -Story von Dienstag ihren Fans erzählte. "Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, ich bin überglücklich. Ich kenne so viele Leute in Köln, die seit Jahren eine Wohnung suchen!"

Sie habe sich für Köln entschieden, weil es beruflich und privat einfach am meisten Sinn mache. Worte, die "Make Love, Fake Love"-Zuschauer hellhörig machen. Schließlich wird gerade wild gerätselt, ob Antonia die RTL-Sendung mit einem Mann verlassen hat und wenn ja, ob das Paar noch zusammen ist.

Auffällig ist auf jeden Fall, dass die 23-Jährige immer nur von "meiner" Wohnung redet. Natürlich ist sie vertraglich noch zur Geheimhaltung verpflichtet, allerdings erzählt sie auch offen, dass sie jetzt erstmal "alleine auf einer Matratze" ihre Nächte verbringen wird.

Sollte sie also immer noch Single sein und in Köln einen kompletten Neuanfang wagen? So oder so beginne für Antonia jetzt eine "aufregende Zeit", wie sie freudestrahlend verkündete.