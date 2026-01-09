Nach Parasiten-Verdacht: Antonia Hemmer bekommt schockierende Diagnose

Hannover/Japan - Seit Dezember 2025 hat Antonia Hemmer (25) eine beunruhigende Vermutung: Nachdem die Influencerin aus Brasilien zurückgekehrt ist, geht sie aufgrund verschiedener Symptome davon aus, einen Parasiten im Körper zu haben . Jetzt sind die Testergebnisse vom Arzt da.

Antonia Hemmer (25) bekommt Klarheit zu ihren Symptomen. © Bildmonatge: Screenshots Instagram/antonia_hemmer

"Das stand nicht auf meiner Bingo-Card für 2026", so die 25-Jährige in einer Instagram-Story. Aktuell befindet sich Hemmer mit Influencer-Kollegin Anna Rossow (37) auf einer Reise durch Japan.

Erschöpft im Bett liegend teilt die 25-Jährige ein Bild von sich in der Story und schreibt dazu weiter: "Leute, ihr werdet es nicht glauben. 5 Minuten bevor ich gestern schlafen gegangen bin, hat meine Mama mir geschrieben, dass meine Testergebnisse da sind."

Die ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Siegerin habe noch im Dezember ein großes Blutbild machen lassen. Immer wieder klagte die 25-Jährige über Müdigkeit, ein Völlegefühl, einen aufgeblähten Bauch sowie körperliche Schwäche.

Das Ergebnis vom Arzt bestätigt nun den Verdacht: "Ich habe einfach Giardia Lamblia. WTF. Ich habe einfach einen Parasiten in mir, aber ich wusste es."

Giardiasis ist eine infektiöse Durchfallerkrankung, die durch den Parasiten Giardia Lamblia verursacht wird. Die Übertragung des Parasiten erfolgt meistens über verunreinigtes Wasser und Lebensmittel, kommt weltweit vor, vermehrt jedoch in warmen Ländern.