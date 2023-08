Bald heiraten oder OnlyFans? Bachelor-Girl steht Rede und Antwort

Frankfurt am Main/Tunesien - Auch wenn Promis und Reality-Sternchen in den Urlaub fahren, die Social-Media-Follower wollen dennoch mit Content versorgt werden - ein Q&A ist dann ein gerne genutztes Mittel. Die Frankfurterin Leyla Lahouar (27, "Der Bachelor" 2023 und "Ex on the Beach" 2022) griff unlängst ebenfalls zu einem solchen Frage-Antwort-Spiel, um ihre Fans bei Laune zu halten.