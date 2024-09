Bill Kaulitz im Malle-Urlaub: Party am Ballermann mit altem Flirt

Bill Kaulitz hatte eigentlich den Kontakt zu seinem Wiesn-Flirt Marc Eggers (37, r.) abgebrochen. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Im "Mega-Park" am Ballermann schallte vergangenen Donnerstag ein Song durch die Menge, die jeder eingefleischte wie auch einstige Tokio-Hotel-Fan auswendig kennt: "Ich muss durch den Monsun, hinter die Welt …"

Doch es war nicht Bill auf der Bühne, der die grölende Menge anheizte, sondern Männermodel Marc Eggers (37)!

Bill war wohl gerührt von der Geste, da er den Auftritt trotz seines Inkognito-Urlaubes prompt in seiner Instagram-Story teilte.

Wenig später tauchten Schnappschüsse von Fans auf, die beide Männer beim Kuscheln zeigten. Da ergeben sich viele Fragen, denn nach einem langen Hin und Her zwischen den Sängern, wie es in der Reality-Show "Kaulitz & Kaulitz" festgehalten wurde, herrschte eigentlich Funkstille.

In der neuen Podcast-Folge setzt Bill an, über den Auftritt von Marc zu reden - wird jedoch prompt von Tom unterbrochen, der fassungslos davon erzählt, wie ihm jemand einen Zigarettenstummel in sein Getränk gepackt hat. Was er erst feststellte, als er es schon ausgetrunken hatte.

So kam Mallorca nicht noch einmal zur Sprache. Wie es also um Bills Liebesleben steht, erfahren wir vielleicht erst in der angekündigten neuen Staffel der Twin-Doku …