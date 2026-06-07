Liebes-Überraschung! Jannik Kontalis bestätigt Beziehung zu Bill Kaulitz

Los Angeles - Monatelang befeuerten Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36) und Reality-Sternchen Jannik Kontalis (29) die Gerüchteküche: Was läuft wirklich zwischen den beiden? Jetzt lässt Jannik die Bombe platzen.

Reality-Star Jannik Kontalis (29) hat bestätigt, dass er Bill Kaulitz datet. © Screenshot/Instagram/jannikkontalis

"Bill und ich haben uns zirka ein halbes Jahr gedatet", bestätigt der 29-Jährige in einem Interview mit RTL, "Wir lieben einfach das Leben. Wenn wir zusammen sind, haben wir den größten Spaß!"

Die neue Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" steht bereits in den Startlöchern, ab dem 23. Juli geht es wieder in die Hollywood Hills zu Bill und Tom.

Auch Jannik wird über den Bildschirm flimmern. In der Show wird die Einweihung von Bills Pool gezeigt, bei der der "Prominent getrennt"-Kandidat natürlich auch mit von der Partie war.

"Natürlich komme ich dann auch, denn für Bill ist mir kein Weg zu weit", erklärt der 29-Jährige.

Riesige Neuigkeiten sind diese Liebesbekundungen allemal! Dass Bill Kaulitz öfter von Promi-Männern schwärmt, ist inzwischen klar.

Dass sich aber der Schwarm selbst zu einer Verbindung mit Bill bekennt, kam bislang noch nie vor und dürfte dem 36-Jährigen viel bedeuten.