Blanco-Ex Andreas Ellermann hat eine Neue - es ist nicht Naddel!

Entertainer und Immobilien-Millionär Andreas Ellermann (58) hat am Sonntagabend auf dem roten Teppich seine neue Freundin Ilka (45) präsentiert.

Am Sonntagabend präsentierte der gebürtige Reinbeker (Schleswig-Holstein) seine neue Liebe auf einem Event zum 50. Jubiläum des Cabaret-Theaters "Pulverfass" auf der Hamburger Reeperbahn.

Doch wer jetzt dachte, dass es sich bei Andreas' neuer Flamme um Nadja "Naddel" Abd el Farrag (58) handelte, war auf dem Holzweg: Der Entertainer schritt mit einer unbekannten Blondine über den roten Teppich.

Laut der "BILD" soll die Dame Ilka heißen, 45 Jahre alt sein und aus Dänemark stammen. Gegenüber der Zeitung verriet der Millionär: "Es ist alles noch ganz frisch. Wir genießen die gemeinsame Zeit, sind beide sehr glücklich."

Zur Herkunft seiner neuen Herzensdame erklärte der 58-Jährige: "Mein Opa war auch Däne, ich bin also zu einem Viertel Däne, das passt doch super! Ich war viel in der Jugend bei meinem Opa in Brunsbüttelkoog (...), habe so auch ein wenig Dänisch gelernt."

Anders als Ex Patricia steht Ilka nicht in der Öffentlichkeit, will das auch zukünftig möglichst nicht ändern. "Für Realitäts-Formate habe ich ja Naddel", witzelte der Immobilien-Unternehmer.