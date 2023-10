Britneys Enthüllungen "vermiesen" Timberlake den Hochzeitstag: Wollte er alles geheim halten?

Justin Timberlake (42) und seine Frau Jessica Biel (41) feierten am 19. Oktober ihren Hochzeitstag. Kein angenehmer Zeitpunkt, denn derzeit spricht die Welt nur über die Biografie von Britney Spears. © Momodu Mansaray / Getty Images via AFP

Bisher schwieg der NSYNC-Sänger zu den vielen Enthüllungen und Vorwürfen. Lediglich sein Management gab ein Statement dazu ab, in dem es hieß, es gehe ihm derzeit "großartig". Laut dem People-Magazin sei der Sänger "glücklich Zuhause bei [seiner Frau Jessica Biel] und ihren Kindern und konzentriert sich auf seine Musik. Ihm geht es sehr gut."

Am gestrigen Dienstag kam Britneys Biografie "The Woman in Me" dann offiziell auf den Markt und ist in den Buchhandlungen weltweit ein echter Hit.

Wie die britische Zeitung Daily Mail nun berichtete, lässt das Justin Timberlake offenbar aber nicht so kalt, wie er zunächst gedacht.

Eine Insider-Quelle aus dem Umfeld der "Toxic"-Sängerin gab an: "Justin ist überhaupt nicht glücklich über das, was mit dem Buch herauskommen wird."

Britneys Buch überschatte nicht nur die große Wiedervereinigung der Boyband NSYNC, sondern auch den Hochzeitstag (19. Oktober) des "Cry Me a River"-Sängers und seiner Frau Jessica Biel (41), mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Die Enthüllungen von Britney seien "Ballast", der sich "stressig" auf das Paar ausgewirkt habe.