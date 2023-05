Beef zwischen Capital Bra und TikToker Barrelo eskaliert heftig: "Drohst mir mit dem Tod"

Bekriegen sich seit einiger Zeit in den sozialen Medien: TikToker Barrelo (23, l.) und Rapper Capital Bra (28). © Screenshot/Instagram/barrelo_official, Screenshot/Instagram/capital_bra (Bildmontage)

Mit Provokationen Aufmerksamkeit zu erregen ist sozusagen das Geschäftsmodell des Social-Media-Stars Barrelo. So veröffentlichte der 23-Jährige im März einen Diss-Track gegen Shirin David (28), in dem er der Rapperin vorwarf, mehrfach abgetrieben zu haben.

Inzwischen folgen mehr als 712.000 Menschen Barrelo auf TikTok - wohl nicht zuletzt auch wegen solcher grenzwertigen Aussagen. Das jüngste Opfer des TikTokers: Capital Bra, gegen den Barrelo in Livestreams und Storys immer wieder schoss.

Dem Rapper platzte daraufhin der Kragen und er bezeichnete Barrelo in seiner Story auf Instagram zunächst als einen "Hund", den man erziehen müsse. Richtig heftig wurde es aber in einer späteren Story, in der Capi Auszüge eines Chat-Verlaufs mit dem TikToker veröffentlichte.

"Es war alles abgesprochen und jetzt willst du mich zum Mörder machen", schreibt der Rapper etwas kryptisch, aber bedrohlich dazu. Eine Todesdrohung an seinen Kontrahenten?

Capital Bra fährt fort: "Du hast mich beleidigt, ich hab dich beleidigt, wir haben uns vertragen. Und jetzt, nur weil paar Araber Clans dir was vorschreiben, willst du mich f****n." Für Freitag kündigt der 28-Jährige die "Abrechnung" an, denn "keiner sollte vor diesen Leuten Angst haben". Um wen es sich bei den ominösen Hintermännern genau handelt, ließ der "Cherry Lady"-Interpret offen.

Zu vermuten ist aber, dass Capital Bra auf Arafat Abou-Chaker (47) anspielt. Der Ex-Bushido-Manager, der immer wieder mit kriminellen Clan-Machenschaften in Verbindung gebracht wird, war zuletzt häufig in gemeinsamen Livestreams mit Barrelo zu sehen.