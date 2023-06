Capital Bra zieht unpassenden Tour-Vergleich: "Schlimmer als Rammstein"

Dubai/Berlin - Capital Bra (28) lässt es sich zurzeit in Dubai gutgehen. Dabei verkehrt der Rapper natürlich nur in den angesagtesten Clubs und Restaurants und lässt sich sogar eine Shisha schmecken, obwohl er die sonst nach eigener Aussage gar nicht raucht.

Capital Bra (28) weilt zurzeit in Dubai um unter anderem auch eine neue Tour vorzubereiten. © Screenshot/Instagram/capital_bra (Bildmontage)

Doch der Berliner macht anscheinend keinen Urlaub in dem Emirat am Persischen Golf, jedenfalls nicht ausschließlich.

"Bratans, Bratinas, Bratuchas, was geht ab", meldete er sich in seiner Instagram-Story wie üblich bei seinen Fans. "Ich bin gerade hier in Dubai zur Vorbereitung für meine Tour", kündigte er an.

Capi hatte Anfang April mitgeteilt, dass seine für 2023 geplante Arena-Tour kurzfristig vom Veranstalter abgesagt wurde. "Ich hätte sie wahnsinnig gern gespielt! Das tut mir unendlich leid", ließ er seine Anhänger damals wissen, ohne den konkreten Grund für die Absage zu nennen.

Jetzt scheint der Rapper also eine neue Tournee zu planen, und die soll es nach seiner Aussage gewaltig in sich haben, denn er bezeichnete sie als "die größte Arena-Tour Deutschlands".

Bei seinen Ausführungen zu den geplanten Konzerten geriet Wladislaw Balowazki, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, richtig ins Schwärmen, bediente sich dabei jedoch eines aktuell eher unangebrachten Rammstein-Vergleichs.