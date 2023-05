Claudia Obert macht Sex-Ansage an "Sommerhaus der Stars"-Konkurrenz

Hamburg/Köln - Das dürfte richtig unterhaltsam werden: Wie RTL am Montagabend bekannt gab, zieht Trash-TV-Queen Claudia Obert (61) gemeinsam mit ihrem Lover Max Suhr (24) ins " Sommerhaus der Stars ".

Trash-TV-Queen Claudia Obert (61) und Lover Max Suhr (24) sorgen schon vor dem "Sommerhaus der Stars" für Furore. © Fotomontage: RTL

Zwar soll die achte Staffel des Formats erst im Spätsommer bei dem Privatsender sowie auf RTL+ zu sehen sein. Die 61-Jährige bewies aber bereits jetzt, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und für ordentlich Action im Haus sorgen dürfte.

Am Rande des Trailer-Drehs für die neue Staffel schoss die Unternehmerin direkt mal gegen die ihr noch unbekannten anderen Kandidaten, wetterte: "Man weiß nicht, was passiert, wir sind keine Propheten. Mal sehen, was RTL wieder für Honks ausgräbt."

Doch damit nicht genug, haute Obert direkt den nächsten Spruch raus: "Und wenn die mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht springen: Ich bin der einzige richtige und ehrliche Realitystar im deutschen Fernsehen!"

Auch Liebhaber Max - mehr als 36 Jahre jünger als seine Angebetete - hielt sich mit Kampfansagen nicht zurück, verdeutlichte: "Wir gehen nicht in die Reha, es muss schon richtig knallen."

Apropos "knallen": Natürlich kam auch das Thema Sex auf. Obert unterstrich: "Wenn wir die Älteren und die Jugend zusammenbringen, sind wir unwiderstehlich!" Wie oft sie selbst Sex habe? "Morgens, mittags und abends, manchmal kann ich nicht mehr!"

Das dürften die anderen Haus-Bewohner ganz bestimmt super gern hören...