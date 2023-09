Claudia Obert und Lover Max mischen das "Sommerhaus" auf: Jetzt spricht seine Mama!

Trash-TV-Queen Claudia Obert (61) und Lover Max Suhr (25) sorgen seit mehr als einem Jahr für Aufsehen. Jetzt hat sich seine Mama Susanne zu Wort gemeldet. © Instagram/claudiaobert_luxusclever

Generell sorgt das ungleiche Paar mit seiner Unverfrorenheit und Schamlosigkeit schon seit mehr als einem Jahr immer wieder für Aufsehen.

Zudem wäre da noch der extrem große Altersunterschied von 36 Jahren.

Doch was sagt eigentlich die Familie des 25-Jährigen zu der ungewöhnlichen Liaison? Im Interview mit RTL hat sich Max' Mama Susanne nun erstmals in der Öffentlichkeit zu der Beziehung ihres Sohnes geäußert - und dabei durchaus überrascht!

So erklärte sie, dass der Altersunterschied überhaupt kein Problem für sie und die Familie sei.

"Also für mich war es total okay, weil ich weltoffen bin. Ich habe nie gesagt: 'Er darf nur so oder so', sondern habe einfach gesagt, er soll glücklich sein", verdeutlichte die Blondine.

Als Max die 61-Jährige schließlich seinen Eltern vorstellte, hätten sich Claudia und Susanne, die "ein paar Jährchen jünger" als die Modeunternehmerin ist, auf Anhieb bestens verstanden - so gut, dass Claudia ihr kurzerhand einen Job in ihrer Boutique angeboten habe.

"Sie sagte, dass ich bei ihr doch mal reinschnuppern könnte und ich muss sagen: Es ist hier total schön", freute sich die Blondine über ihre neue Aufgabe.