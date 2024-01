Nicht mehr bei "OlliFans"? Cora Schumacher packt über angebliche Affäre mit Oliver Pocher aus!

Köln/Australien - Das Drama um Cora Schumacher (47) und Comedian Oliver Pocher (45) geht in die nächste Runde! Nun wurden neue Details enthüllt.

Denn kurz vor Release der ersten Sendung gab die Ex-Frau vom ehemaligen Formel-1 -Piloten Ralf Schumacher (48) freimütig zu, dass sie "schon ein bisschen verknallt ist" - in einen "lustigen Olli" aus Köln.

"Ich bin mittlerweile so geschickt, dass ich zum Bewerben meiner Tour irgendwelche Mädels ins Dschungelcamp reinsetze, damit sie erzählen, was mit mir läuft, um wiederum Aufmerksamkeit für meine Tour zu haben", berichtet der 45-jährige Fünffach-Vater.

Und Oli? Der machte sich über Coras neue Enthüllungen in seinem Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt!", den er gemeinsam mit Ex-Partnerin Sandy Meyer-Wölden (40) aufnimmt, erstmal lustig.

Sätze, die ihr nun auf die Füße fallen könnten. Gegenüber RTL enthüllte sie: "Ich habe das mit Oliver Pocher gezielt gesagt. Weil ich vorher wusste, dass er unsere Affäre an die Medien lanciert hat. Und ich wusste, dass ich hier in Australien damit konfrontiert werden würde." Wumms!

Amira (31) und Oliver Pocher (45) haben sich Ende August 2023 getrennt. Seitdem tobt eine Schlammschlacht zwischen den beiden Eltern. © Tobias Hase/dpa

Dann redet er Klartext: "In gewisser Form tuts mir leid, weil sie einfach auch lost ist. Aber bei aller Liebe: Das ist nichts, was ich in irgendeiner Weise befeuere oder mache, um meine Tour zu bewerben."



Ist das Drama also nur ein cleverer PR-Gag gewesen, damit beide Seiten (noch) mehr in den Schlagzeilen stehen? Oder gibt es nach wie vor Hoffnungen auf eine Liebes-Beziehung zwischen den beiden Promis?

Cora ist sich unsicher: "Ich weiß gar nicht, ob ich das noch möchte. Vielleicht lerne ich ja auch hier jemanden kennen." Die 47-Jährige fände es schade, wie es gelaufen ist, schließlich hätte sie sich "mehr vorstellen können."

Ob doch noch etwas aus den beiden Streithähnen wird? Wir dürfen gespannt sein...