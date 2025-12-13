Brust-Premiere für Daniela Katzenberger: "Regina Halmich umarmt, da ist mir der Mops rausgefallen"

Berlin - Staffelfinale für Daniela Katzenberger (39) in ihrer gleichnamigen VOX-Doku. Dort kommt es zu einer ungewollten Premiere für ihre "neuen" Brüste, die sich den Weg aus ihrem Cut-out-Kleid bahnen.

Daniela Katzenberger (39) berichtet von ihrem Brust-Gate auf dem Roten Teppich. © Screenshot/RTL+

Stylist Dominik Laux bereitetet die "Katze" drei Stunden lang auf ihren Auftritt bei der Bertelsmann-Party in Berlin vor. Auf dem roten Teppich wird sie sich mit Ehemann Lucas Cordalis (58) dem Blitzlichtgewitter stellen. Mittlerweile Alltag für die seit vielen Jahren bekannte Blondine.

Laux bringt eine ganze Stange mit Kleidern und Hosenanzügen mit. Schnell wird klar: Hier wird voll auf Rot gesetzt. Daniela freut sich, endlich normal geschnittene Oberteile tragen zu können, denn kürzlich hatte sie ihre Brüste von F auf D verkleinern lassen. Der Red-Carpet-Auftritt sei die öffentliche "Brust-Premiere" für die 39-Jährige.

Sie sucht sich ein geschlossenes Kleid mit langen Ärmeln raus, das Ausschnitt und Bauch zeigt. Daniela dürfte damit aber nicht zu viel "Hallo" sagen und winken, andernfalls könnte man die Narben ihrer OP sehen. Was hier noch als Scherz gesagt wird, soll bittere Realität werden.

"Ich hab mich richtig gut gefühlt, Figur passt, Möpse passt, Make-up passt", lässt die Tochter von Iris Klein (58) verlauten. "Und dann hab ich Regina Halmich umarmt und mir ist der Mops ständig rausgefallen. Ich stand völlig oben ohne auf dieser Veranstaltung." Zu einer Pressevertreterin sagt sie: "Meine Brust hängt die ganze Zeit draußen, man sieht meine Narben. Ich fühle mich richtig unwohl."

Glücklicherweise habe sie kein Fotograf ablichten können, sonst wäre es zu einem unfreiwilligen Playboy-Shooting gekommen. "Ich dachte in dem Moment: f*ck, f*ck, f*ck, f*ck."