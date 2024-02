Emotionen pur für Dieter Bohlen! Deshalb wird der Pop-Titan mit Liebe überschüttet

Trotz seines Alters macht Pop-Titan Dieter Bohlen rund um die Welt noch eine gute Figur. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Dieter Bohlen

Vor 70 Jahren erblickte die DSDS-Legende demnach das Licht der Welt - eine Welt-Karriere wie diese hätten sich zum damaligen Zeitpunkt auch seine Eltern sicher nicht vorstellen können.

Es war also passend, dass sich am heutigen Mittwoch sämtliche Freunde und Wegbegleiter zu Wort melden, die es ohne das RTL-Urgestein wahrscheinlich selbst nicht in die Flimmerkiste geschafft hätten.

Einer von ihnen ist Sänger Pietro Lombardi (31)! Der Zweifach-Papa schlug bereits 2011 die Zelte im Casting von DSDS auf, sicherte sich am Ende den Sieg und darf sich seitdem über eine tiefe Freundschaft zu seinem Mentor freuen.

"Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich werde als Freund immer für dich da sein, Danke für 13 Jahre Freundschaft", teilte der Halbitaliener via Instagram mit. Damit ist der DSDS-Champion aber nicht alleine!