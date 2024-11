So hat Dieter Bohlen von Pietro Lombardis angeblichem "DSDS"-Aus erfahren

Gemeinsam mit Beatrice Egli (36, l.) sowie Rapperin Loredana (29) sitzen Pietro Lombardi (32) und Dieter Bohlen (70) in der Jury von "Deutschland sucht den Superstar". © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach Angaben der BILD wird der 32-Jährige in Zukunft kein Teil der Jury der beliebten Castingshow mehr sein. Offiziell bestätigt ist diese Meldung sowohl von Seiten des Sängers, als auch von Seiten des Privatsenders allerdings bisher nicht.

Und auch der Poptitan weiß bisher wohl von nichts. "Oft weiß BILD mehr als die Beteiligten. Ich bin im Moment in Dubai und mache Business", erklärt der Chef-Juror in einem Gespräch gegenüber BILD.

Demnach wolle er sich voll und ganz auf das Finale der 21. Staffel von "DSDS", am kommenden Samstag konzentrieren. Dort wird auch Pietro noch einmal in der Jury sitzen.

Dieser habe ihn am Freitagabend angerufen. Was die beiden besprochen haben, gibt der 70-Jährige aber nicht preis.

"Die Wahrheit ist: RTL bestimmt die Juroren. Ich wurde bisher nicht davon in Kenntnis gesetzt, wer da jetzt in Zukunft in der Jury sitzt", führt der Musikproduzent, Komponist, Songwriter und Sänger aus.