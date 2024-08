05.08.2024 06:51 1.758 Der Jobtester in Wurzen: TikToker "Dr. Emkus" versucht sich als Baumpfleger mit Höhenangst

Für die Sendung "Der Jobtester" nimmt TikToker Dr. Emkus Berufe unter die Lupe. Am Montag wagt er sich als Baumpfleger in Wurzen in schwindelige Höhen.

Von Emily Mittmann

Wurzen - Für die MDR-Sendung "Der Jobtester" nimmt TikToker Dr. Emkus alias Markus Hanschke als Eintagespraktikant verschiedenste Berufe unter die Lupe. Am Montag wagt er sich als Baumpfleger in Wurzen in schwindelige Höhen. An Tag 1 versucht sich Markus Hanschke (M.), besser bekannt als Dr. Emkus, als Baumpfleger in Wurzen. © MDR/Alexander Friederici Mehr als 500.000 Follower auf Instagram und 1,2 Millionen Zuschauer auf TikTok zeugen von Dr. Emkus' Karriere auf Social Media. Mit Unterstützung des MDR will er sich eine Woche lang als "Jobtester" jenseits des Internets in den unterschiedlichsten Richtungen der Arbeitswelt versuchen. Mit dem Satz "Ich bin der geborene Baumpfleger!" startet er am Montag motiviert in das Praktikum des Tages. Als Landschaftsgärtner bei der Firma Frickegrün will er sich zusammen mit seinem Ausbilder Sepp um eine Linde am Wurzener Stadthaus kümmern. "Wir machen Totholz-Entnahme, wir machen Lichtraum-Profil und ich glaube, da ist noch eine Fassade freizuschneiden", verkündet Sepp die To-do-Liste des Tages. Mit Höhenangst erklimmt Markus die Baumkrone: "Baumpfleger ist einfach kein Job für mich!" Ausgerüstet mit Sicherheitskleidung, Kettensäge und Hebebühne wagt sich der TikToker in schwindelige Höhen. (Symbolbild) © 123RF/sylv1rob1 "Als ich das Vieh dann vor Ort gesehen habe, ist mir erst mal wieder bewusst geworden, dass so eine ausgewachsene Linde doch kein Bonsai-Bäumchen ist", erklärt Markus. Ausgerüstet mit Sicherheitskleidung, Säge und Hebebühne geht es schließlich an die Praxiserfahrung.

"Mit Höhe sollte man übrigens wirklich keine Probleme haben", stellt Markus fest, dem die Furcht deutlich ins Gesicht geschrieben steht. "Ist gar nicht so hoch, zwölf, 13 Meter vielleicht", beschwichtigt ihn der Experte. Den Tränen nahe darf er schließlich wieder auf den Boden zurückkehren und feststellen: "Baumpfleger ist einfach kein Job für mich!" Nichtsdestotrotz verleiht die sächsische Firma ihrem tapferen Schüler dennoch eine Verdienst-Mütze. In den kommenden Tagen wird Dr. Emkus als "Jobtester" noch weitere Praktika absolvieren. Die Ergebnisse seht Ihr von Montag bis Donnerstag sowie am Samstag um 19.50 Uhr im MDR oder schon jetzt in der ARD-Mediathek.

Titelfoto: MDR/Alexander Friederici