Dr. Emkus kandidiert für den Stadtrat: In diesem Bündnis engagiert sich der TikTok-Star

Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (38) alias dr.emkus engagiert sich inzwischen auch politisch. In seiner Heimatstadt Gera kandidiert er für den Stadtrat.

Markus ist Mitglied des Bündnisses Gera und kandidiert für den Stadtrat. Zum Vorstand des Bündnisses zählen Geras Oberbürgermeister Julian Vorab (parteilos, 1. Vorsitzender, 52), Olaf Albrecht (2. Vorsitzender) und Ingo Süß (Schatzmeister).

Wie Markus am Mittwoch in seiner Facebook-Story mitteilte, habe er sich bereits im vergangenen Jahr überlegt, dass er irgendwann mal dem Stadtrat beitreten könne, "um eben noch mehr tun zu können". Das sei nun der Fall.

"Ich habe mir jetzt eine Fraktion gesucht. Ich bin jetzt beim Bündnis Gera", so der 38-Jährige. Auf der Website des Bündnisses, zu dessen Vorstand auch Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos, 52) zählt, heißt es unter anderem: "Wir streben danach, Entscheidungen für die Stadt zu treffen, die auf den besten Interessen der Gemeinschaft beruhen. Ideologische oder parteipolitische Animositäten sollen keine Rolle spielen."

Markus erklärte, dass er "nicht so'n Fan von diesem Parteisystem auf kommunaler Ebene" sei. Er hätte lieber etwas "aus der Stadt für die Stadt".

Das sei dann offiziell auch seine Kandidatur für die Stadtratswahl in diesem Jahr, so Markus weiter, der eigenen Angaben nach noch mehr aktiv mehr tun will, um das Stadtbild zu verschönern.